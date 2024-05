Fostul edil al Constanței a fost eliberat, iar CANCAN.RO are imagini cu soția lui Radu Mazăre însărcinată: ”Sunt foarte fericită!”

Roxana Mihalache este în culmea fericii! Soția lui Radu Mazăre a fost surprinsă în fața penitenciarului Jilava, acolo de unde fostul edil din Constanța urmează să fie eliberat condiționat. Acestuia i s-a aprobat cererea depusă la Tribunalul Ilfov. Toată un zâmbet, soția acestuia a dezvăluit ce planuri mari au după ce va ajunge acasă! CANCAN.RO are imagini vă prezintă imagini în exclusivitate!

Radu Mazăre va fi eliberat din închisoare. Fostului edil al Constanței i-a fost aprobată cererea de eliberare condiționată. În cursul zilei de luni, 27 mai 2024, Radu Mazăre va fi eliberat din închisoarea Jilava, după ce Tribunalul Ilfov i-a aprobat cererea de liberare condiționată. Decizia magistraților este una definitivă.

UPDATE: În fața penitenciarului Jilava și-a făcut apariția și Lizeta Haralambie. Aceasta așteaptă împreună cu Roxana Mihalache eliberarea fostului primar din Constanța. Îmbrăcată lejer și cu ochelarii de soare pe cap, avocata a adus cu ea o pungă pe care a pus-o în mașina soției lui Radu Mazăre.

Cu zâmbetul până la urechi, îmbrăcată într-o rochie albă și cu burtica de graviduță la vedere, Roxana Mihalache își așteaptă soțul la poarta penitenciarului. Soția lui Radu Mazăre a dezvăluit ce planuri au împreună după eliberarea condiționată a fostului edil.

„Sunt foarte fericită evident, am primit vestea cu mare drag. Aștept să avem și noi o viață liniștită. Nu pot să zic că mă așteptam. Nu aveam cum să mă aștept la o decizie că la câte eșecuri am avut de-a lungul acestei perioade era greu să post să mă aștept la o decizie pozitivă. A fost foarte greu. Am trecut printr-o perioadă foarte grea și destul de complicată să trăiești singură, dar eu sunt o persoană foarte puternică. Mă consider așa și atunci am făcut în așa fel încât să trec destul de ușor peste această perioadă”, a declarat Roxana Mihalache.

Mai mult, blondina lui Mazăre a vorbit și despre copilul pe care îl așteaptă împreună cu fostul edil din Constanța. Cei doi urmează să devină părinți în scurt timp.

„Știți cum e, cine are copii sau a fost însărcinată, emoțiile sunt mult mai puternice în momentul în care ești însărcinată, decât atunci când nu ești. Asta pot să spun acum. Primind această veste, evident că oricine și orice femeie își dorește să-și crească copilul lângă tată și să fie într-o familie fericită și într-un cămin fericit, complet, mamă și tată”, a mai spus soția lui Radu Mazăre.

Radu Mazăre va fi eliberat din închisoare, luni, 27 mai 2024

Radu Mazăre a fost condamnat definitiv la 9 ani de închisoare cu executare, în luna februarie a anului 2019, în dosarul retrocedărilor fictive din Constanța. Totodată, fostul primar din Constanța a mai fost condamnat la 5 ani de închisoare, în luna februarie a anului 2022, în dosarul Polaris.

„În baza art. 425 alin. 7 pct. 2 lit. a din codul de procedură penală, raportat la art. 587 alin. 3 din codul de procedură penală; admite contestația formulată de condamnatul MAZĂRE RADU ?TEFAN, împotriva sentinței penale nr. 996/2024 din 17.04.2024, pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 București, în dosarul penal nr. 6917/4/2024. Desființează sentința penală nr. 996/2024 din 17.04.2024, pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 București și, rejudecând în fond: În baza art. 587 din codul de procedură penală, raportat la art. 59 Cod Penal din 1969; admite cererea de liberare condi?ionată formulată de condamnatul MAZĂRE RADU ȘTEFAN, ( DATE), aflat în stare de deţinere în Penitenciarului Jilava Bucureşti. Dispune liberarea condiţionată a contestatorului condamnat MAZĂRE RADU ȘTEFAN, de sub puterea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 101/29.06.2023, emis de Tribunalul Ilfov, Secţia Penală; în baza sentinţei penale nr. 63/23.03.2023, pronunțată de Tribunalul Ilfov; prin care i s-a aplicat pedeapsa de 9 ani închisoare. Atrage atenţia contestatorului condamnat MAZĂRE RADU ȘTEFAN asupra dispoziţiilor art. 61 Cod Penal din 1969, privind revocarea liberării condiţionate. În baza art. 275 al. 3 din codul de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziția persoanei condamnate și procurorului prin mijlocirea grefei instanței, azi, 27.05.2024”, se precizează în decizia Tribunalului Ilfov.

