Răsturnare de situație în disputa dintre fostul ”iepuraș” Playboy Oana Craioveanu și milionarul cu care s-a iubit timp de câțiva ani. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, detaliile de ultimă oră ale confruntării din instanță, legată de paternitate.

Povestea de iubire ca-n filme pe care Oana Craioveanu a trăit-o alături de un renumit afacerist s-a terminat brusc, pe holurile instanței de judecată, acolo unde cei doi își dispută custodia băiețelului lor de doi anișori. După ce milionarul a deschis un proces, la Judecătoria Sectorului 1 din București, care a avut ca obiect emiterea unei ordonanțe președințiale prin care să se stabilească programul de vizitare a minorului, fostul ”iepuraș” Playboy i-a dat „ex”-ului lovitura de grație. Frumoasa brunetă, care a avansat rapid de la animatoare la director general de club, a deschis o acțiune în instanță, tot pe rolul Judecătorei Sectorului 1 din București, în care îi contesta paternitatea milionarului cu care s-a iubit.

Răsturnare de situație

Potrivit unor surse din mediul judiciar, în urmă cu doar câteva zile, Oana Craioveanu a renunțat la acțiunea de contestare a paternității. (NU RATA: FOSTUL ”IEPURAȘ” PLAYBOY ÎI CERE MILIONARULUI SĂ FACĂ TESTUL ADN CA SĂ PROBEZE CĂ E TATĂL COPILULUI EI!)

”În baza art. 406 alin.1 Cod procedură civilă, ia act de renunţarea contestatoarei CRAIOVEANU IOANA ROXANA în contradictoriu cu intimatul la judecarea cererii având ca obiect contestaţie la executare. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti”, se arată în decizia instanței.

De la animatoare, la director general!

Povestea de viață a Oanei Craioveanu pare desprinsă din basme. Bruneta a plecat de jos, sau mai bine spus de sus, de pe cub, căci ea a fost animatoare. Pentru că se mișca incitant în costumațiile sumare, bruneta, care a activat o bună perioadă de timp și ca manechin, a fost remarcată de patronul clubului. (NU RATA: FOTOGRAFIE REALIZATA CU PUTIN TIMP IN URMA! LORA, IN PIJAMALE, PE PATUL DE SPITAL IN TIMP CE FACE ASTA)

Milionarul care deținea un vestit club din zona Regie se pare că a fost cel care a propulsat-o pe aceasta în carieră. În momentul în care Oana a devenit una dintre cele mai vechi dansatoare din clubul milionarului, a fost promovată în funcția de dansatoare-șefă. Ca prin minune, Oana a urcat rapid, treaptă după treaptă, și, la scurt timp, a devenit P.R.-ul clubului. De aici și până la funcția de director general nu a mai fost decât un pas și asta pentru că, la momentul respectiv, cu toate că se ferea de ochii curioșilor, toată lumea știa de povestea de dragoste dintre senzuala brunetă și cunoscutul om de afaceri.

