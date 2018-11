Fostul „iubit” al Simonei Halep și-a ieșit din minți! ”Nu încerca să te faci înțeles idioților, nu ești un prefăcut nenorocit”

Machedonul Theo Pașa, despre care s-a spus că ar fi avut o relație cu Simona Halep, a fost enervat la culme de o persoană din anturajul lui, motiv pentru care a scris un mesaj public cu ”bătaie lungă”.

Theo Pașa a ajuns în atenția opiniei publice când a început să se speculeze că ar fi intrat în anturajul Simonei Halep, și chiar mai mult. I-ar fi devenit iubit.

După ce au apărut mai multe poze care ar fi indicat o legătură între cei doi, Theo Pașa a clarificat faptul că o cunoaște pe Simona Halep, dar sunt doar buni prieteni, spunând că o apreciază foarte mult ca sportivă.

„Nu a existat si nu exista o relatie amoroasa intre mine si Simona Halep.Iubesc sportul,am studiat Liceul Sportiv si Facultatea de Educatie Fizica si Sport Constanta. Ca atare sunt un fun al Simonei Halep si al tuturor sportivilor asa cum cred ca toti romanii ar trebui sa fie… ”.

Recent, Theo Pașa a publicat un mesaj pe contul de Instagram în care a lăsat să se înțeleagă că e supărat foc pe cineva din anturajul lui: ”Don’t try to explain yourself to idiots. You’re not the fuckface whisperear” (n.r. : Nu încerca să te faci înțeles idioților, nu ești un prefăcut nenorocit), a scris acesta.