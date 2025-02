Fostul jucător al lui Dinamo și-a povestit miracolul trăit: „Am fost mort o oră și jumătate”

Fostul fotbalist al lui Dinamo și unul dintre oamenii de încredere al antrenorului de la Manchester United, Ruben Amorim, a avut parte de un incident traumatizant în urmă cu 7 ani, pe când se deplasa cu o motocicletă. A supraviețuit în mod miraculos, însă accidentul i-a pus definitiv capăt carierei de sportiv.

În cadrul unui interviu, Bruno Simao, portughezul care a jucat la Dinamo în 2009, a rememorat unul dintre cele mai traumatizante clipe din viața sa. La 7 ani de când a fost la un pas de moarte, fostul fundal al ”câinilor” a povestit cum a supraviețuit miraculos în urma unui accident rutier de motocicletă. A stat în comă timp de trei zile și aproape două luni la terapie intensivă. Medicii nu îi dădeau nicio șansă la viață.

Incidentul a avut loc în anul 2018, în timp ce conduce o motocicletă. Bruno Simao nu își aduce aminte nimic ziua respectivă, însă știe că un alt participant la trafic i-a tăiat calea, a pierdut controlul motocicletei și s-a izbit de un zid. Fiind aproape mort, medicii de pe ambulanță l-au resuscitat timp de o oră și jumătate. Fostul fotbalist al ”câinilor” a mărturisit că a fost o minune că a supraviețuit.

„A fost pe 24 ianuarie 2018. Poliția nu știe exact ce s-a întâmplat, nu s-a văzut nimic pe camere. Nu îmi mai aduc aminte nimic. Eram pe motocicletă. Știu doar că cineva mi-a tăiat calea, am pierdut controlul motocicletei și m-am lovit de un zid.

A fost o minune că am supraviețuit. Așa mi-au zis toți doctorii. Am fost în comă trei zile și la terapie intensivă am stat o lună și jumătate. Mi-am spart tot, mi-am rupt coastele, clavicula, tot… Dumnezeu a fost cu mine. Medicii de pe ambulanță m-au resuscitat o oră și jumătate”, a spus fostul jucător de la Dinamo.