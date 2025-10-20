Fostul soț al Andreei Marin își dezvoltă afacerea și își caută angajați. Ce salarii pot primi cei care vor să lucreze la clinica lui Tuncay Ozturk

Fostul soț al Andreei Marin vrea să-și consolideze afacerea pe care o are în domeniul medical. Tuncay Ozturk își mărește echipa și a publicat anunțuri de angajare pe site-urile de profil. Fizioterapeutul turc mizează mult pe promovarea online, de aceea caută un social media content creator. CANCAN.RO a aflat ce salarii și beneficii le-ar putea oferi Tuncay Ozturk celor care vor să lucreze pentru el.

Proprietarul unui centru de recuperare medicală din Sectorul 1, fostul soț turc al Andreei Marin își dezvoltă afacerea. Tuncay Ozturk pare interesat să își promoveze clinica în mediul online mai mult decât a făcut-o până acum. El este în căutarea unui social media content creator, care să-i administreze site-ul și rețelele de socializare.

Fizioterapeutul turc a postat un anunț pe un site de joburi, în care a specificat condițiile pe care le oferă viitorului său angajat. Potrivit estimărilor salariale făcute de site, viitorul angajat ar putea câștiga între 1000 de euro și 1.5000 de euro pe lună. Tuncay nu vrea să-și lase promovarea online a clinicii pe mâinile unei persoane care se află la început de drum în carieră. Cei care aplică pentru acest post trebuie să aibă o experiență minimă de doi ani în domeniu. Cât despre beneficii, se oferă bonusuri de performanță, dar și reduceri la serviciile clinicii.

Cât ar putea câștiga o recepționeră

Clinica turcului caută și recepționer sau recepționară. În acest caz, salariul oferit ar fi cuprins între 800 de euro și 1200 de euro, conform acelorași estimări. Potrivit informațiilor afișate pe site-ul clinicii, programul de lucru este de luni până vineri, între orele 9.00-19.00, dar și sâmbăta, între 9.00-14.00. Tuncay Ozturk caută pentru acest post ”o persoană comunicativă, politicoasa, amabilă și care să aibă abilități bune de organizare”.

Recepționera sau recepționerul va avea mai multe sarcini, printre care preluarea apelurilor telefonice, întâmpinarea clienților, înregistrarea datelor clienților, dar și întocmirea documentelor cu privire la activitatea de casierie.

De-a lungul timpului, la clinica lui Tuncay Oztur s-au tratat mai mulți sportivi, de la jucători de fotbal și baschet până la gimnaști. Printre cei care au trecut pragul clinicii și au beneficiat de serviciile oferite aici a fost și gimnasta Larisa Iordache.

