Florin Cernat, 38 de ani, fost internațional și fotbalist care a făcut carieră la Dinamo Kiev, a dezvăluit că a avut cancer la piele. Familia lua a fost foarte stresată în acea perioadă, iar jucătorul a trecut cu bine peste problem. El a apelat la medicii unei clinici din Viena.

El s-a operat însă în România, pentru că are încredere în medicii români. (CITEȘTE ȘI: FLORIN CERNAT SI-A DESCHIS SALA DE FITNESS LA GALATI! CATALIN ZMARANDESCU, PROFESOR DE TAE BO!)

„A fost un cancer la piele, o aluniță, o problemă minoră, dar cu ghilimele minoră, putea să fie altceva și-ți dai seama, și familia a stat foarte rău, cu griji, cu stres. De asta am și mers până la urmă la Viena, pentru că acolo aveam mai multă siguranță, dar menționez că m-am operat aici, am vrut să mă operez în România pentru că am încredere și în medicii noștri, avem medici foarte buni. Dar pentru liniște deplină și la sfaturi, și din stânga și din dreapta, m-am dus pentru un cosult suplimentar la Viena. Zic eu că am făcut foarte bine pentru că acum sunt liniștit din toate punctele de vedere, și psihic, și fizic, și tot, și familia mi-e foarte ok. Mulțumesc lui Dumnezeu!”, a spuns Florin Cernat pentru Fanatik.ro.

Florin Cernat a făcut istorie la Dinamo Kiev

Florin Cernat a debutat ca fotbalist la Oțelul Galați, unde a evoluat două sezoane, 1998-2000. A fost transferat la Dinamo, iar după numai un an, perioadă în care a jucat de 25 de ori, a fost cumpărat de Dinamo Kiev. Timp de opt sezoane a evoluat gălățeanul la cea mai titrată echipă a Ucrainei. A trecut apeoi pe la echipele Hajduk Split, Kardemir Karabükspor, Rizespor, Oțelul Galați, Viitorul ți FC Voluntari. (CITEȘTE ȘI: CELEBRA TRUPĂ BOYZONE ESTE ÎN STARE DE ȘOC: ”CONFIRMĂN MOARTEA!”)

Florin Cernat a bifat 14 selecții la echipa națională și a înscris de două ori.