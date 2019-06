FOTO. Dunărea, plină de gunoaie între Orșova, Drobeta-Turnu Severin și Insula Șimian

Din cauza ploilor care au provocat inunedații, tone de gunoaie plutesc pe Dunăre pe raza orașelor Orșova, Drobeta-Turnu Severin și localitatea Șimian.

Chiar și în aceste condiții, primarul din Drobeta-Turnu Severin susține că apa de la chiuvetă este potabilă. Referitor la gunoaie, edilul a precizat că Administrația Națională ”Apele Române” ar trebui să le strângă.

”Stația de captare este în amonte cu 3-4 kilometri. Topolnița este limita dintre Drobeta-Turnu Severin și Șimian. Insula Șimian a fost retrocedată și este deținută de privați plus Consiliul Județean. Niciodată nu am avut reclamații că s-ar aduna gunoaie în dreptul orașului, pentru că la noi este apă curgătoare. Dar și dacă s-ar aduna, trebuie să le strângă Apele Române, pentru că eu nu am dreptul, malul este o zonă-tampon de care se ocupă doar Apele Române. Se mai adună gunoaie în Golful Cerna, dar acolo este orașul Orșova, nu mai este la noi”, a spus primarul Marius Screciu, potrivit libertatea.ro.

”Apele Române strâng de regulă mizeria din Dunăre, împreună cu primăriile, în funcție de zona fiecăreia”, a punctat Cătălin Tutilescu, comisarul-șef al Gărzii de Mediu Mehedinți.

Altfel, compania de stat Hidroelectrica spune că a atras de mai multe ori atenția asupra problemei gunoaielor, care se adună în special în timpul viiturilor.

”Din punct de vedere legal, societatea are obligaţia de a colecta doar deşeurile strânse în fronturile de retenţie ale barajelor, deşeuri care pot provoca înfundări ale grătarelor, pierderi de putere în instalaţii sau chiar defecţiuni. Situaţia de facto însă – tonele de deşeuri aduse de apele mari din zona riverană până la baraje, fac ca societatea să fie nevoită să cheltuie sume însemnate pentru poluarea din amonte, asupra căreia nu are nici un control şi de care nu este responsabilă. Hidroelectrica a semnalat insistent faptul că, în acest caz, nu este respectat principiul conform căruia poluatorul plăteşte”, a transmis producătorul de energie.