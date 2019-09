FOTO. Miki de la K-pital s-a logodit! Cine este iubitul ei

Mihaela Marinache, alias Miki, fosta solistă de la K-pital, a fost o solistă respectată și îndrăgită în urmă cu un deceniu și jumătate. A intrat, însă, într-un con de umbră, ocazie cu care a dispărut din lumina reflectoarelor.

Miki nu a renunțat, însă, definitiv la muzică. Ajunsă la 44 de ani, solista cântă prin cluburi împreună cu bandul ei. Artista o duce bine și din punct de vedere sentimental. Conform okmagazine.ro, Mihaela Marinache are o relație de mai mulți ani cu Răzvan Constantinescu, care este și impresarul ei.

Recent, cei doi au fost prezent la căsătoria unor buni prieteni, Diana Ganea și Mirel Cumpănaș, ocazie cu care Miki și Răzvan s-au logodit în fața preotului.

Mihaela şi Răzvan au făcut schimb de inele, iar preotul le-a citit un pasaj din Biblie. În perioada următoare vom asista, cel mai probabil, și la nuntă.

“Nu îmi găseam locul în lumea asta!”

„Am avut o pauză mondenă, cum ar veni, și de TV. Dar eu activitate muzicală am avut. Am făcut o pauză pentru că nu prea îmi găseam locul în lumea asta, pe TV, ce se întâmpla, cum se întâmpla. În toată această perioadă am cântat, doar că nu am apărut la televizor. Atâta tot. Mi-a lipsit showbiz-ul. Am făcut o pauză, dar mi-a fost prielnică, m-am încărcat și acuma gata sunt. Clar revin cu forțe proaspete”, a declarat Miki.