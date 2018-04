Adela Popescu a postat pe Instagram o fotografie cu câinele Corbea, care este încojurat de găini. Doar că internauții au observat că patrupedul este legat și, mai mult, are și bolurile pentru apă și mâncare uscate. Iar seacțiile lor nu s-au lăsat așteptate, criticând-o pe prezentatoarea de la ”Vorbește lumea”. La rândul ei, Adela s-a apărat, explicând situația.

Poza a apărut pe Instagram și surprinde o imagine de la țară, din curte, unde câinele stă parcă la ”taclale” cu găinile. Câinele este în laț.

”Daca vrem sa ne apere ograda ar trebui sa avem grija si de el, nu?Gandeste te ca sta intr un lant de un metru zile intregi, unii nu l dezleaga niciodata.Ti se pare normal?”, ”Da nu este nimic neobisnuit pt ca români in general, și cei ce traiesc la tara, au o mentalitate de înapoiati, cu o educatie falsă si urâtă despre animale, cea ce ii transformă in niște bestii, in stare de lucruri inimaginabile fata de un biet suflet ce nu este vinovat de nimic pur si simplu vrea sa trăiască, si are dreptul ăsta, ca si noi totii! Un catel nu trebuie legat cu motivul tipic, sa nu muste, ce prostii sunt alea??! Nu trebuie legat niciodată, pt ca asta face ca el sa devină agresiv si sa isi piardă increderea in oameni, se va simtii amenintat si se va apara la fel cum noi o facem cand simtim o amenintare! Daca noi le demonstrăm iubire, incredere niciodată nu o sa ne facă rău, pt ca știu ca acel om este cu adevarat un om, in adevaratul sens al cuvântului! Pacat ca inca există oameni care nu sunt in stare măcar sa le dea o mangaiere din cand in când! Mie scârbă si rușine de uni români care se cred oameni!”, sunt câteva comentarii acide.

” Un câine în lanț nu este niciodată ceva frumos”, ”Extraordinar de trist… Și lanțul, dar și castroanele lui uscate”, ”E un abuz… De ce nu poate fi lăsat liber?”, ” Păcat de câine, sincer! Se vede clar că e ținut doar în lanț, după bolurile alea infecte pentru apă și mâncare!”, au continuat comentariile contra Adelei.

”Ai fost la țară in viata ta?Normal că au grijă de ei,ii dezleagă se joaca cu ei.Nu ii pot lasa liberi toata ziua, din motivele care ti le-am enumerat mai sus.Oamenii aia si muncesc în curte si la câmp”, ”Sa nu uitam câinele e imprevizibil cu străini ,mai bine sa fim precauți”, au scris cei de acord cu Adela Popescu.

Adela Popescu a reacționat, la rândul ei: „Am scris mai sus de ce a fost legat pentru o oră. Aveam curtea plină de copii și mai mari și mai mici, așa că siguranța lor ne-a preocupat mai mult decât orice!”