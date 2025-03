Francesca de la Survivor, despre ce i-au făcut Alex Velea și Antonia, de fapt! Calvarul, confirmat și de Zanni

După 4 ani de la scandalul în care Alex Velea și Antonia au fost implicat, Francesca de la Survivor a povestit cu lux de amănunte cum s-au petrecut lucrurile în acea noaptea, cum cei doi artiști și-au bătut joc de ea și au umilit-o. Zanni a fost unul dintre martori.

Francesca, tânăra care în 2021 a susținut că Alex Velea și Antonia și-au bătut joc de ea și au umilit-o, a făcut o serie de confesiuni tulburătoare despre cele întâmplate în noaptea respectivă, la petrecerea unui prieten comun. De altfel, la vremea respectivă, CANCAN.RO v-a dezvăluit, în exclusivitate, pas cu pas cele întâmplate.

Te-ar putea interesa: Cu ochii în lacrimi, Francesca a povestit TOTUL despre umilințele primite din partea celor doi artiști

Francesca de la Survivor: ”Am sunat la poliție”

Invitată în cadrul unui podcast, concurenta de la Survivor România a revenit cu noi detalii despre unul dintre cele mai traumatizante întâmplări din viața sa. Aceasta a dezvăluit că, printr invitații de la petrecere se afla și Zanni – care a fost unul dintre martorii care au asistat la întreg scandalul. Francesca susțin că a fost înjurată și scuipată de Alex Velea, iar Antonia a umilit-o și întrebat-o în mod repetat dacă acceptă anumite avansuri sexual – vezi AICI video cu declarațiile concurentei de la Survivor.

”Am fost invitată la o petrecere, la ziua unui prieten care colaborează cu majoritatea artiștilor. Am mers acolo cu prietena mea cea mai bună. Am văzut-o pe Antonia și chiar îi zicsesem prietenei mele ”Mama, ce frumoasă e”. După care am văzut că se uită foarte insistent la mine sau la noi. La un moment dat apare și Alex Velea. La un moment dat am trecut pe lângă ea, vorbea cu cineva și a făcut o remarcă la adresa mea: ”Asta e toată operată”.

Nu am înțeles de unde. Se vedea cumva că a făcut-o intenționat ca să o aud. Am ales să o ignor, am zis că poate mi se pare. Am lăsat lucrurile așa, iar la un moment dat au trecut pe lângă noi, mergeam în sens invers și au început să râdă ironic. Am zis că e o problemă, ceva se întâmpla. Nu îmi dădeam seama ce, eu nu îi cunoșteam personal, nu am vorbit niciodată cu ei, decât îi scrisesem Antoniei pe Instagram că e frumoasă. A citit, mi-a mulțumit și atât”, a spus Francesca.

Privind în urmă, Francesca este de părere că cei doi artiști nu ar fi fost tocmai ”trezi”. Înainte de a acționa și de a ”ataca” Antonia și Alex Velea au ”ochit-o” și au analizat-o din cap până în picioare. A fost o chestiune de timp până când Antonia a abordat-o și a început să îi facă avansuri sexuale.

”Nu erau trezi neapărat, mă gândesc, că altfel nu ai cum să ai reacția asta. Stăteam la bar cu Carmen și în spatele nostru erau ei doi. Ei se uitau la mine și mă analizau de sus în jos. I-am zis lui Carmen că nu înțeleg ce se întâmplă. Mi-a dat cu virgulă. Nu făcusem nimic, nu îi luasem bărbatul, nu am vorbit niciodată cu el, nu îl cunosc. Nici nu îl urmăream (n.r pe rețelele de socializare) pe Alex. Ea m-a ginit până să apară Alex Velea.

La un moment dat apar ei în fața mea. Eu m-am făcut că nu îi văd și au început să-mi facă tot felul de scene obscene. Erau destul de dubioși. Antonia a venit spre mine, avea ochii roșii, și-a lipit capul de fața mea și mi-a zis ”Te… în fund?”. Tot repeta asta… Și i-am zis: ”Poftim? Cred că mă confunzi. Zi-mi cum mă cheamă, spune-mi cine sunt, nu înțeleg”. Devenise obraznică și i-am zis să se calmeze. Eram în șoc. Cum să vină Antonia să vină să te întrebe așa ceva.”, a mai spus Francesca.

Te-ar putea interesa: Câte operații estetice are Antonia! Soția lui Alex Velea a recunoscut tot: „Am simțit nevoia să schimb anumite lucruri”

”Îmi ciudă că nu am sunat atunci la poliție”

La scurt timp și-a făcut apariția și Alex Velea. Fiind în stare de șoc, Francesca încerca să înțeleagă ce se întâmplă, moment în care Velea a început să o scuipe și să o înjure.

”După care îl văd pe soțul ei că vine la mine și se uită așa urât la mine. Eram în șoc efectiv. Nu puteam să fac nimic, nu știam cum să reacționez. Îl văd că vine, i-a o gură din băutura pe care o avea și începe și mă scuipă din cap până în picioare. Le-am zis: ”Ce s-a întâmplat?! Ce aveți, nu știți cine sunt. Alex, spune-mi te rog cine sunt, care e treaba?”. A început să mă înjure, moment în care m-am ridicat și m-am dus spre el și l-am întrebat ce se întâmplă.

Ei aveau 3-4 prieteni, printre ei și Zanni. Cu el am clarificat treaba asta. Au intrat să îl oprească și l-au ținut pe Alex Velea. Mi-am luat șoc, după care Antonia a luat-o pe Carmen (n.r prietena mea) la întrebări. Eu nu știam ce să fac, voiam să îmi iau geanta să plec. M-am dus la sărbătorit și i-am zis ce se întâmplă. Eram foarte stresată și l-am împins să se ducă la ei. N-a vrut să se ducă la Antonia, s-a dus la Velea, a bătut palma cu el și a plecat. Îmi ciudă că nu am sunat la poliție atunci, dar nu am știut ce să fac atunci. Dar în noaptea aia – când am ajuns acasă – am sunat la poliție. Am apelul”, a mai spus concurenta de la Survivor.

Zanni: ”E o fată simpatică și nu merita să fie scuipată”

În timpul podcastului, Zanni a avut o intervenție telefonica. Câștigătorul Survivor România a confirmat faptul că a fost acolo în momentul în care Velea și Antonia au agresat-o p Francesca, însă nu a intervenit deoarece nu știa ce se întâmplă, dacă era o situație personală între ei, o neînțelegere.

”Eu mergând la bai, fiind și eu pe acolo, când m-am întors de la baie i-am surprins pe Velea și pe Antonia extrem de violenți verbal și fizic. Am zis că a făcut ceva fata asta (n.r Francesca). Nu știam ce să fac, nici lumea nu prea se băga, am zis că nu e de băgat, că s-a întâmplat ceva și eram confuz, dar era un moment în care nu trebuie să mă bag. Dar se ajunsese la scuipături, înjurături…

Abia după, a doua zi, am vrut să o caut pe fata asta să o susțin, să văd ce s-a întâmplat, am căutat-o, dar mi-a dat block peste tot. Abia acum am împărtășit chestia asta, când am aflat că merg la Survivor. Una peste alta, a fost oribil ce s-a întâmplat. E o fată simpatică și nu merita să fie scuipată. I-a luat faima pe sus și te scuipă, te înjură”, a spus Zanni în podcastul 2 cât 1.