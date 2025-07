Francisc Vaștag, devastat de moartea lui Mihai Leu! ”De aseară nu mai pot să dorm. A fost un om un destept, blând, sufletist!”

Moartea fulgerătoare a lui Mihai Leu a lăsat un gol imens în sufletul fostului său rival și prieten, Francisc Vaștag. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, legenda boxului românesc a a povestit, vizibil îndurerat, despre momentele unice petrecute alături de fostul campion, răpus de o boală necruțătoare.

Triplu campion mondial și dublu campion european la seniori, Francisc Vaștag ne-a mărturisit cu sufletul frânt cât de puternic l-a zguduit vestea morții lui Mihai Leu și ce amintiri prețioase îl leagă de regretatul său prieten și coleg.

”E o tragedie fără margini. De multe ori, stai, te gândești, asta-i viața! Din păcate, a plecat dintre noi un om extraordinar, un om sufletist, um om care a făcut atâtea lucruri bune, un om deștept, blând, Doamne Doamne! De aseară de când am aflat nu am putut nici să dorm, e o durere… Transmit familiei sincere condoleanțe și rămânem cu amintirile, din păcate„, a spus Francisc Vaștag.

”Am dormit în același pat cu el! Nu prea dormeam, ne îmbărbătam”

Francisc Vaștag a continuat să povestească despre Mihai Leu…

,,Am ținut legătura mai mereu după 1990. Dar când am fost la o balcaniadă în 1987, după campionatele mondiale de tineret unde am participat împreună, delegația noastră de boxeri, un antrenor, arbitru și trei sportivi, am reușit să câștigăm două medalii de aur la campionatele mondiale, Mihai și cu mine. Ne-au cazat la un hotel frumos, dar ne-au dat un apartament cu două camere. Am dormit amândoi într-un pat matrimonial. Nu prea dormeam noaptea, ne îmbărbătam unul pe altul”, a spus Vaștag.

Relativ recent, Francisc și Mihai s-au întâlnit în vestul României și au stat de vorbă. ,,În urmă cu un an penultima oară când a fost el la spital parcă, a avut o cursă la Reșița și ne-am întâlnit. A fost cu băiatul lui, ne-am întâlnit, am stat o oră de vorbă, chiar m-a mirat și i-am zis: Mihai, dar tu concurezi? Recent ai… Nu, era bărbat, a fost un bărbat în adevăratul sens al cuvântului. A concurat atunci fără probleme, era un om care nu se dădea bătut ușor!”, își amintește Vaștag.

Născut la Reșița în 26 noiembrie 1968, Francisc Vaștag este triplu campion mondial și dublu campion european de seniori la box. El A înregistrat şi un record la boxul amator: 385 victorii și 17 înfrângeri.

