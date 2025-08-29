Fredy, un tânăr din Timișoara, umilit în Barcelona! Motivul IREAL pentru care nu a fost lăsat să intre în club

Un incident cu tentă discriminatorie a stârnit indignare în comunitatea românilor din Spania, după ce un tânăr venit din România a fost oprit la intrarea într-un club exclusivist din Barcelona, deși deținea bilete achiziționate online. Iată ce spune tânărul!

Tânărul, aflat în vacanță alături de familie, și-a propus să participe la un eveniment muzical găzduit de unul dintre cele mai cunoscute localuri de noapte din capitala catalană. Locația este cotată la nivel internațional ca fiind în topul cluburilor de prestigiu, atrăgând turiști din întreaga lume și artiști de renume. Experiența, care ar fi trebuit să fie una memorabilă, s-a transformat însă într-o situație de umilință și frustrare.

Ce experiență a avut un tânăr într-un club din Barcelona

După ce a așteptat la coadă zeci de minute, tânărul nu a mai fost lăsat să treacă de bariera bodyguarzilor, deși prezentase biletul valid. Motivul nu a fost legat nici de capacitatea localului, nici de un eventual cod vestimentar, așa cum se mai practică în cazul cluburilor exclusiviste, ci de faptul că era cetățean român. Această atitudine a personalului de securitate ridică serioase semne de întrebare privind practicile discriminatorii la care pot fi supuși vizitatorii din anumite țări.

„Nu am pățit în viața mea așa ceva și vreau să vă zic și vouă că Barcelona nu e așa de roz precum pare. Aseară am vrut să merg cu tatăl meu în cel mai cunoscut club din Barcelona, clubul șapte mondial în lume. Am cumpărat bilete online deoarece cânta un artist italian foarte cunoscut. Am ajuns acolo, am stat la coadă 40 de minute și când am ajuns bodyguarzii de acolo se uitau foarte urât spre noi, și când am scos buletinul meu de românaș ne-au scos ca pe ultimii oameni, nici nu ne-au zis de ce ne-au scos afară. Am zis: „românii nu au acces?” Au zis că nu. I-am zis că am bilet și mi-a zis: „România same Africa. No acces.” Am rămas așa, nu îmi venea să cred, credeam că nu e real ce se întâmplă. Foarte recalcitranți. Am încercat să intru prin față, nici cea mai mică șansă.”, a spus tânărul.

Cazul atrage atenția nu doar asupra modului în care sunt tratați românii în unele medii din străinătate, ci și asupra lipsei de protecție a consumatorilor în astfel de situații. Persoana în cauză plătise pentru acces, însă, odată refuzată intrarea, nu a existat nicio procedură clară prin care să își recupereze banii. În plus, comportamentul personalului a fost descris ca fiind lipsit de respect, lucru care amplifică sentimentul de discriminare și marginalizare.

În Spania trăiește una dintre cele mai mari comunități de români din Europa Occidentală, iar majoritatea se confruntă cu prejudecăți persistente. Deși foarte mulți muncesc legal, contribuie la economie și se integrează în societate, există încă stereotipuri negative care, din păcate, se reflectă uneori și în atitudinile instituțiilor sau companiilor private. Situația semnalată la Barcelona nu este un caz izolat: în ultimii ani au existat mai multe plângeri legate de tratamentul aplicat est-europenilor în anumite localuri, fie prin refuz de acces, fie prin atitudini ostile.

