Fructul care încetinește îmbătrânirea. Primele semne se văd imediat

Toate fructele și legumele au proprietăți benefice pentru organism și sunt esențiale pentru un stil de viață sănătos. După mai multe studii efectuate de specialişti, aceştia au ajuns la concluzia că există anumite tipuri de fructe care vă pot ajuta la încetinirea procesului de îmbătrânire.

Potrivit Tristei Best fructele pot ajuta în procesul de îmbătrânire. Mai exact, cel mai bun fruct care conține şi mai multe substanțe nutritive este papaya.

„Papaya este un aliment care primește puțină atenție pentru capacitatea sa de a încetini și inversa semnele de îmbătrânire, dar inversarea se întâmplă atât la nivel intern, cât și extern, la nivel celular”, spune Best, potrivit

De asemenea, specialista în nutriţie a explicat ce beneficii are fructul asupra organismului atunci când este consumat.

„Vitaminele și compușii vegetali conținuți în papaya îl fac să fie un fruct bogat în antioxidanți. Acești antioxidanți și vitamine acționează în organism pentru a încetini și inversa stresul oxidativ”, spune Best.

„Dacă se permite ca acest stres oxidativ să apară și să persiste, poate deteriora celulele. Odată ce aceste celule se replică, daunele lor se manifestă sub formă de riduri, pierderea elasticității și chiar afecțiuni cronice exacerbate de inflamație.”, a continuat aceasta.

Ce alte beneficii are fructul

De asemenea, există o enzimă importantă care se găsește în papaya numită papaina. Potrivit lui Best, „această enzimă, plus vitaminele A, C și E joacă un rol vital în abilitățile anti-îmbătrânire ale papaya”.

Mai mult decât atât, papaya conține licopen, despre care s-a constatat că ajută la reducerea riscului de apariție a anumitor tipuri de cancer şi de asemenea ameliorează efectele negative ale radiațiilor în cazul celor care suferă de această boală.

Un studiu arată că licopenul nu poate contribui și la scăderea riscului de boli cardiovasculare.

În plus, s-a constatat că papaya, în special semințele fructului, ajută la îmbunătățirea digestiei și ameliorează constipația datorită conținutului ridicat de fibre și apă.

Sursă foto: pixabay.com