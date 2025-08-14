Acasă » Știri » Fructul care se vinde cu 35 lei/kg în vara lui 2025. Este poreclit „ginsengul românesc”

De: Irina Vlad 14/08/2025 | 17:16
În plin sezon estival, un fruct autohton face senzație atât pe tarabe, cât și în magazinele naturiste. Supranumit „ginsengul românesc”, este căutat pentru proprietățile sale miraculoase și, în același timp, pentru gustul aparte. Se vinde cu 35 de lei/kg, iar iubitorii medicinei holistice îl caută de zor la producătorii locali. 

Este vorba despre cătină. Micile bobițe portocalii ascunse printre ramuri spinoase nu sunt doar atrăgătoare prin culoare, ci și prin conținutul impresionant de vitamine și antioxidanți. Cu de 10 ori mai multă vitamina C decât citricele, acest fruct a devenit un aliat de bază pentru întărirea imunității și prevenirea răcelilor, fiind transmis din generație în generație drept „vaccinul natural” al iernii.

Cătina, medicamentul natural împotriva răcelilor

În această perioadă a anului, recoltarea cătinei este în toi, iar producătorii locali trag de zor să facă față cererii extrem de mare de pe piață: „Am mărit suprafața de cătin anul acesta cu încă un hectar, aveam doar 4, două le recoltăm într-un an, 2 într-un an undeva la 4 tone estimăm anul ăsta. Anul trecut n-am recoltat nici măcar 2 tone”, a declarat Virgil Sandu, cultivator, pentru obserbatornews.ro.

Cătina este fructul supranumit ”ginsengul românesc”/ sursă foto: social media

Un kilogram de fructe proaspete se vinde cu 35 de lei, iar produsele derivate — precum siropurile sau combinațiile cu miere — ajung chiar la 50 de lei. Din cătină se pot prepara siropuri, sucuri, pulbere de cătină sau se pot mânca în starea lor naturală. Acestea sunt considerate unele dintre cele mai vechi și importante remedii pentru întărirea sistemului imunitare, dar și un aliat în lupta cu răcelile sezoniere.

„Cel mai popular e siropul de cătină, îndulcit cu miere naturală, presată la rece, avem așa la la 35 de lei jumătate de litru, iar apoi cătina naturală pusă în miere de albine, puțin mai acrișoară, sau pulberea de cătină care se păstrează mai ușor, se poate consuma într-un ceai, într-un smoothie, într-o salată”, a declarat Florin Lungu, cultivator.

În gospodăriile românești, rețeta tradițională — cătină cu miere — rămâne de bază. Este simplă, naturală și transmisă din vremuri vechi ca remediu împotriva răcelilor și sursă de energie în sezonul rece. Pe lângă aportul masiv de vitamina C, cătina este cunoscută pentru efectele sale în reducerea depozitelor de grăsime, scăderea riscului de diabet și protecția inimii.

Cu toate acestea, specialiștii în nutriție le recomandă românilor să consume cătina cu moderație, deoarece un consum excesiv poate provoca neplăceri. În cantități potrivite, însă, rămâne unul dintre cele mai valoroase daruri ale naturii, iar în vara lui 2025, și unul dintre cele mai profitabile pentru fermierii români.

