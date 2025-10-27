Acasă » Știri » Fructul care ține firele de păr albe la distanță! Ce cantitate trebuie să consumi zilnic pentru podoaba ta capilară

De: Alina Drăgan 27/10/2025 | 09:43
Atunci când vine vorba despre podoaba capilară există numeroase trucuri care o mențin bogată, sănătoasă și strălucitoare. Ei bine, există și un fruct care s-a dovedit un aliat surprinzător în lupta împotriva încărunțirii premature a părului, potrivit csid.ro. Bogat în vitamine și antioxidanți, acest fruct hrănește foliculii și întărește firele de păr. Despre ce fruct este vorba?

Potrivit unui studiu publicat în Journal of Cosmetic Dermatology, se pare că avocado, cunoscut pentru beneficiile sale asupra pielii și sănătății generale, ar putea avea efecte surprinzătoare și asupra părului. Mai mult, acest fruct ar putea întârzia apariția firelor albe și menține culoarea naturală a părului.

Fructul care ține firele de păr albe la distanță

Conform studiului, conținutul bogat de vitamina E, vitamina C și alți antioxidanți din avocado sunt cruciali pentru sănătatea părului. De asemenea, aceștia generează întârzierea apariției firelor albe. Avocado conține grăsimi mononesaturate, vitamine, biotină și acid folic, iar acești nutrienți întăresc firul de păr și susțin sănătatea scalpului și pigmentarea părului.

Află ce cantitate de avocado trebuie să consumi zilnic pentru podoaba ta capilară AICI.

