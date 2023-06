Frumoasa Luna Morgaciova, de la Chefi la Cuțite, nu a mai rezistat și a postat totul pe Instagram: „Pe cai mari mă simt acum”. Bruneta a făcut parte din echipa câștigătoare

Nina Hariton a câștigat Chefi la Cuțite, sezonul 11, fiind o surpriză pentru mulți dintre foștii concurenți și telespectatori. Cuțitul de aur din echipa lui Sorin Bontea și-a adjudecat victoria, dar și premiul de 30.000 de euro. După o luptă strânsă, concurenta a ieșit învingătoare și a ținut să le mulțumească tuturor celor care au susținut-o. Nu a fost singura, căci Luna Morgaciova i-a luat-o înainte!

Nina Hariton a câștigat premiul cel mare al sezonului 11 Chefi la Cuțite. Concurenta din echipa lui Sorin Bontea și-a adjudecat victoria și cecul de 30.000 de euro, pentru care a dus o luptă strânsă. Printre cei care au ajutat-o în ultima ediția a emisiunii de la Antena 1 a fost și Luna Morgaciova. După ce fosta ei colegă a ieșit învingătoare, bruneta a ținut să transmită un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. A vorbit despre experiența de la Chefi la Cuțite, care a adus o nouă schimbare în viața ei. Mesajul Lunei pe Instagram după difuzarea finalei Chefi la Cuțite, în care a concurat alături de Nina Hariton, câștigătoarea întrecerii, a stârnit numeroase reacții din partea fanilor show-ului culinar.

„Pe cai mari mă simt și eu acum, faptul că am făcut parte din echipa câștigătoare a încununat experiența mea în acest show culinar! Le-am simțit pe toate, le-am trăit pe toate, sau cel puțin eu așa simt! Sunt tare fericită și mai ales recunoscătoare pentru toată experiența asta nebună pe care nu o să o uit vreodată! Mulțumesc chefilor @chefflorindumitrescu și @chef.sorinbontea.official! Felicitări @_ninahariton, dar si celorlalți finaliști! Iar pentru cei care mi-au fost colegi de brigada si echipe, chapeau! Vă îmbrățișez, va pup și oricât de cheesy ar suna, you’ll always have a place in my heart!”, a scris Luna, pe contul ei de Instagram.

Ce spunea Nina Hariton despre victoria de la Chefi la Cuțite

Victoria Ninei Hariton a fost aplaudată de toată lumea. Aceasta a primit toate felicitările și laudele din partea foștilor colegi din emisiune, dar și a juraților. Sorin Bontea a sărbătorit dansând pe mese, bucuros fiind de reușita „elevei” lui. Câștigătoarea show-ului culinar de la Antena 1 a ținut să transmită un mesaj emoționant, în mediul online.

„Seara de ieri a fost despre Ei! Oamenii din echipa mea și oamenii în care am crezut! Nu a fost o strategie, a fost pur și simplu o voce interioară să-i am alături de mine! @georgepopescu_hairarchitect Împreună am lucrat de parcă lucrasem de o viață. Îți mulțumesc că ai dat totul chiar și când totul părea imposibil. @luna_morgaciova Eu am avut nevoie de eleganța și rafinamentul tău în farfuria mea. îți mulțumesc pentru culoarea adusă în fiecare preparat.

@chef.constantin.onut Eu am crezut în dragostea ta pentru gătit, îți mulțumesc că ai fost solidar cu echipa și m-ai ajutat în fiecare detaliu. @matthew.esamer mulțumesc pentru atenția și implicare atunci când atenția mea era în altă parte, iar împreună cu @dany.dragomir ați reușit să gestionați momentele pe care noi nu le vedeam.

MULȚUMESC enorm @chef.sorinbontea.official fără pasiunea și talentul dumneavoastră noi nu am fi reușit niciodată! Mulțumesc pentru încredere! Mulțumesc @chefilacutite și @antena1_oficial pentru oportunitatea de a transmite dragostea și pasiunea mea pentru gătit și pentru oameni! Aventura abia începe….”, scria câștigătoarea sezonului 11 Chefi la Cuțite.