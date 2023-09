Frumoasei Delia Matache i s-au aprins câlcâiele după Cătălin Bordea. Ce s-a întâmplat în culisele iUmor de la Antena 1

Chiar dacă divorțul de Livia nu a fost unul ușor, Cătălin Bordea se bucură nu doar de faimă, ci și de admirație de la Delia Matache! Comediantul a reușit să facă furori, devenind un fel de nou Mihai Bendeac. Vedeta de la Antena 1 a primit o mulțime de complimente în culisele emisiunii.

După ce au câștigat America Express, cei de la Antena 1 le-au făcut „cadou” două locuri la masa juriului, în locul lui Mihai Bendeac. Nelu Cortea a fost contractat doar pentru un sezon, dar prietenul său drag a prins atât sezonul 14, cât și 15. Fiind deja de atât de multă vreme alături de cântăreață și Cheloo, a avut timp să facă o impresie destul de bună.

Ce a spus Delia Matache despre Cătălin Bordea la iUmor

După ce a divorțat de Livia, Cătălin Bordea a devenit noul „macho” din echipa iUmor. De această părere este si colega lui, Delia Matache.

În culisele filmărilor pentru noul sezon, cântăreața a avut numai cuvinte de laudă la adresa fizicului proaspăt divorțatului ei coleg:

„Bordea este un bărbat care, conform normelor sociale, arată foarte bine. Nu e gras, nu e slab, merge, aleargă, face sală. Deci e în standarde. Nu e nicio problemă că nu are păr, mai sunt și alții care n-au păr și sunt ok. Deci, nu e nicio problemă că nu are păr. Este fit, e bine! Dacă vrea, poate să vină dezbrăcat, eu i-am zis!”, a spus Delia.

Bineînțeles, dat fiind faptul că frumoasa cântăreață este măritată încă din anul 2012 cu Răzvan Munteanu, ceea ce spune despre colegul său rămâne doar la nivelul de apreciere declarativă.

(CITEȘTE ȘI: Delia Matache, umilită de fostul ei coleg de la iUmor de la Antena 1. Ce a spus Costel despre ea, la Sala Palatului)

Adevărul despre relația cu Răzvan Munteanu

Artista și-a cunoscut soțul în anul 2010 și de atunci au rămas nedespărțiți. S-au susținut reciproc în proiectele lor și au ajuns să fie unii dintre cei mai bogați români. Le place să spună despre ei că sunt o familie și sunt extrem de uniți din toate punctele de vedere. Călătoresc mult împreună și chiar dacă au domenii diferite de activitate, cântăreața spune că n-au dorit separați, în cei 13 ani de relație, mai mult de 3 zile.

„Ne vedem, nu avem mai mult de 2 seri nedormite împreună, doar pe motiv că eram eu plecată cu concertele. Maxim 3. Nu suntem departe unul de altul, nu am călătorit separat niciodată, de când suntem împreună. Nu cred că mi-ar plăcea. Mi se pare că suntem unul singur, mergem împreună”, a spus Delia Matache, în cadrul unui podcast.

(CITEȘTE ȘI: Delia Matache, implicată într-o gafă monumentală. Ce s-a auzit la sărbătoarea din centrul Iașiului)