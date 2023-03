Fulgy are o nouă iubită?! Cu ea a înlocuit-o fiul Clejanilor pe Bia Khalifa: „Te iubesc!”

Fulgy își vede mai departe de viață, de cea amoroasă, desigur. Fiul Clejanilor s-a afişat, recent, alături de o tânără, în mediul online, demonstrând astfel că Bia Khalifa este de domeniul trecutului. Fanii nu au rămas indiferenţi şi au reacţionat.

Fiul Clejanilor a fost implicat, în ultimii ani, în mai multe scandaluri. Ipostazele controversate în care a apărut, dar şi certurile cu părinţii săi au fost pe primele pagini ale publicațiilor. Lucrurile s-au liniştit o perioadă, însă furtuna a venit, din nou, în viaţa tânărului.

Relaţia cu Bia Khalifa părea că îl împlineşte. Cel puţin la început, cei doi au fost fericiţi, iar lucrurile evoluau frumos şi natural. Situaţia s-a schimabat radical, iar acum fostul cuplu încearcă să îşi facă dreptate în tribunale. Şi-au aruncat cuvinte grele, acuzaţii dure, iar scandalul este departe de a se fi terminat.

Cu toate acestea, Fulgy pare că încearcă să se detaşeze conflict, iar recent, a făcut public un filmuleţ în care apare în compania unei alte domnişoare. Melodia aleasă pe fundal, dar şi faptul că la un moment dat, tânărul artist o strânge puternic pe şatenă în braţe, sunt semne că între cei doi există ceva mai mult decât o simplă prietenie.

Fanii nu au rămas indiferenţi, după ce Fulgy a publicat imaginile. Chiar a fost felicitat pentru faptul că încearcă să meargă mai departe, însă, unul dintre internauţi l-a atacat dur. Utilizatorul i-a spui artistului că aşteaptă să îi trimită IBAN-ul cardului ca să îi transfere nişte bani pentru că nu vrea să îl mai vadă îmbrăcat cu hainele fostei iubite.

„Dă-mi IBAN-ul să-ți pun bani să-ți iei d(&%%u și tu un tricou, să nu îi mai porți hainele Biei”, a scris internautul.

Cum a reacţionat Fulgy, după ce Bia Khalifa a depus plângere

După ce a izbucnit scandalul cu fosta lui iubită, fiul Clejanilor nu a stat pe gânduri și a ținut să transmită un mesaj pe rețelele de socializare. Fulgy susține că Bia Khalifa, fosta lui iubită, ar inventa povești.

„E groasă! Facerea de bine… Povestea mea pe scurt: mă combin cu o tipă, încerc să o ajut, să avem o relație sănătoasă, de prietenie, că tipa e cu femei. Să facem bani, trending, orice. Și ajung în punctul în care n-o mai vreau. Tipa se enervează, se supără, vorbește prost. La două zile, pune Story-uri, vorbește mai prost. Mai trece o zi, mai vorbește mai prost. După care trece pe știri și vorbește prost public de mine. În final, ajunge la televizor și vorbește de mine. Și, într-un final, la poliție că am sechestrat-o, că am răpit-o, că am amenințat-o. Un om care a mâncat la masă cu mine. Inventează doar pentru cifre, calcă pe cadavre, minte, nu e om”, spune Fulgy, într-un video postat pe rețelele de socializare.