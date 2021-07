Fulgy, confesiune cutremurătoare din perioada în care a fost internat: ”Nu cred că vreți să știți ce înseamnă să fii legat 24 de ore de un pat”

Scandalul în care a fost implicat Fulgy pare să ia sfârșit. În urmă cu o săptămână, fiul Clejanilor a fost externat din clinica de reabilitare, iar acum și-a deschis sufletul și a vorbit despre experiența traumatizantă prin care a trecut.

Fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani și-a anunțat revenirea printr-un InstaStory scurt. "Fraților, am început și în mașină să am alarmă!", spunea Fulgy. La scurt timp, tânărul făcea declarații șocante în emisiunea lui Dan Capatos. A negat faptul că ar fi fost internat într-o clinică de reabilitare. Potrivit acestuia, el ar fi stat de fapt acasă să mediteze și să-și pună gândurile și viața în ordine.

Ulterior, Fulgy și-a ieșit din nou din minți și i-a jignit și denigrat pe părinții săi. Ar fi amenințat-o chiar și pe sora sa vitregă, care ar fi cerut un ordin de protecție. Lucrurile par, însă, acum să se fi liniștit. Tânărul și-a cerut iertare de la familie și apropiați și vrea să devină un om mai bun și să se stea departe de droguri.

Fulgy, despre experiența traumatizantă din clinică

Ușor-ușor, Fulgy pare să-și revină. Cu ajutorul familiei sale, tânărul își face ordine în viață. A început să adopte un stil de viață sănătos și să se axeze pe partea profesională. În momentul de față, acesta pare să-și fi găsit în sfârșit echilibrul.

Totodată, fiul Clejanilor îi sfătuiește pe cei care sunt dependenți de substanțe interzise să apeleze la ajutorul unui specialist. Și-a făcut curaj și a recunoscut că a mințit atunci când a spus că a stat acasă în ultimele săptămâni. Totodată, Fulgy a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre perioada în care a fost internat într-o clinică de reabilitare.

”Tatăl meu mă învață cel mai bine și tatăl meu îmi dă sfaturi. (…) Dacă v-aș spune, oameni buni, prin ce am trecut eu din cauza consumului abuziv de droguri… Nu cred că vreți să știți ce înseamnă să fii legat 24 de ore de un pat ca Iisus Hristos. Mama mea e numărul 1, iar tatăl meu e cel mai înțelept bărbat. Mama mea e numărul 1 cu vocea, cea mai originală și bună.

Mănânc în fiecare zi la restaurant, iar când mama mă obligă… mănânc și la ea, că și ea gătește foarte bine. De când am trecut acel impas, de aproximativ trei săptămâni, adică „marea internare”, mi-am socotit foarte bine viața și viața mea arată în felul următor: mă trezesc, mă bucur că m-am trezit, mă spăl pe dinți, pe față. Mă bucur de viață, mă bucur de familie, prieteni, nași, fini. (…) 24 de ore din câte are ziua cred că 18 stau în telefon, mai am 6 ore să dorm, crezi că nu e suficient?”, a declarat Fulgy la Xtra Night Show.