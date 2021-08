Gabi Bădălău a gafat-o din nou?! Bianca Drăgușanu l-a “taxat” în aeroport

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au bifat, de-a lungul timpului, multe despărțiri și împăcări, iar, de curând, păreau să își spună definitiv adio. Numai că surprizele nu au încetat să apară. CANCAN.RO are toate detaliile de la ultima lor întâlnire, care pare să fi fost tot cu scântei.

În ultima perioadă, relația dintre Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu a fost pusă sub semnul întrebării. S-a vorbit despre o nouă infidelitate din partea lui Gabi Bădălău, dar lucrurile par să se fi rezolvat, între timp. Sau cel puțin așa credeam, înainte să-i întâlnim în aeroport.

CANCAN.RO a fost pe fază și de această dată și i-a surprins pe cei doi într-o altă fază „critică”.

Cu bagajele după ei, Bianca și Gabi Bădălău par să nu mai țină cont că mai au foarte puțin și se vor îmbarca în aeronava care-i va duce într-o nouă vacanță. Mai important părea să fie ceea ce aveau de rezolvat. Bianca s-a arătat „pornită”, iar fiul ex-ministrului Economiei a stat mai mult cu capul în jos și a ascultat ce a avut blondina să-i reproșeze.

După ce și-a golit sufletul, Bianca s-a calmat și au putut pleca, liniștiți, în vacanță.

Bianca Drăgușanu și Bădălău, ceartă din cauza Emei Uta?!

Nu ar fi exclus ca cearta să fi avut loc din cauza lui Gabi Bădălău, care ar fi călcat strâmb. Ema Uta, make-up artist-ul vedetelor din România, ar fi fost motivul ultimei rupturi dintre ei. Se pare că și telefonul l-ar fi dat de gol pe Bădălău, cu mesajele stocate acolo.

Ce spune Ema Uta despre episod

„Nu cunosc personal pe niciunul dintre oamenii lângă care mi-a fost pus numele, îi știu de la televizor. Nu am vorbit niciodată cu omul respectiv, nu l-am văzut în viața mea live, iar el mi-a răspuns pe Insta acum un an la un compliment pe care mi l-a făcut.

Ceea ce pot menționa într-adevăr este că prietena mea (amică cu respectivul) cu care am fost în vacanță mi-a transmis că omul are o propunere pentru mine, iar ea l-a refuzat incontestabil explicându-i că nu am fost vreodată și nu sunt genul ăla de femeie. Atât”, a spus Ema Uta pe Instagram.

