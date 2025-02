Gabi Tamaş, pus la punct înainte de plecarea la Asia Express. Dan Alexa a stabilit reguli clare: „Distracția are o limită”

Concurenții Asia Express și-au pregătit bagajele și s-au îmbarcat aseară spre „Drumul Eroilor”. Sezonul opt al emisiunii de la Antena 1 va colinda prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, iar doi dintre concurenți, Dan Alexa și Gabi Tamaș, s-au înarmat cu dorință de câștig. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO de cei doi, fix când erau pe picior de plecare, și-au dezvăluit temerile, dar și strategiile!

Confortul este ultima problema pentru cei doi sportivi! Surprinzător sau nu, fiindcă, după cum a dezvăluit Gabi Tamaș în interviu, ei au fost cazați, de-a lungul anilor de fotbaliști, și-n locuri mai puțin frecventate de turiști, faptul că nu vor avea unde dormi într-o noapte nu le-ar da chiar atât de multe bătăi de cap.

„Cel mai teamă ne e de noi”

CANCAN.RO: Ce faceți? Pregătiți de plecare?

Dan Alexa: De plecare da. Dar de ce va fi acolo… nu poți fi pregătit pentru că nu știi ce te așteaptă.

CANCAN.RO: De ce vă este cel mai teamă?

Gabi Tamaș: De noi! Pentru că n-am mai trecut prin probele astea. O viață întreagă de sportivi, de cantonamente, mese regulate… nu știm ce e acolo. Mergem să ne distrăm, îți dai seama, dar vom da și de greu.

Dan Alexa: Și distracția are o limită.

CANCAN.RO: Eu întrebam din punct de vedere al faptului că, fiind sportivi, bănuiesc că de probele sportive vă e cel mai puțin teamă. Iar aici mă refeream la mâncare și la cazare.

Gabi Tamaș: Nu este vorba de confort, dormim și-n copac. Dar e vorba să găsești. Pentru că și la proba de efort… dacă nu ne ia la autostop, ce facem? Alerg 100 km? Nu poți! Este și un pic de noroc, dar eu zic să mergem acolo și să facem tot posibilul să câștigăm și să ne distrăm, pentru că de asta e emisiunea.

„Copiii ne vor lipsi cel mai mult”

CANCAN.RO: V-ați făcut strategie despre cine mănâncă, cine face anumite probe?

Dan Alexa: Nu, n-am vorbit, dar când vom deschide plicul cu siguranță vom fi o echipă. Nu există să nu mănânc eu sau să nu mănânce el. Vedem ce va fi.

Gabi Tamaș: Poate e ceva care nu-i place lui Dan și-mi place mie sau invers.

CANCAN.RO: Ce o să vă lipsească cel mai mult de acasă?

Dan Alexa: Copiii! Copiii și echipa.

Gabi Tamaș: Familia, copiii.

CANCAN.RO: Și din punct de vedere al comfortului?

Gabi Tamaș: Atâta timp cât am fost sportivi nu ne-am dus direct în lux. Am fost cazați și la o margaretă, două, nu numai la trei, patru stele. Și n-am mâncat de mici numai friptură. Am mâncat și brânză cu pâine sau untură pe pâine.

CANCAN.RO: Deci să înțeleg că nu vă sperie balutul.

Gabi Tamaș: Pe mine nu.

CANCAN.RO: În cazul în care veți câștiga marele premiu, ce veți face cu banii?

Dan Alexa: Îi cheltuim!

Gabi Tamaș: Mie nu-mi plac petrecerile.

