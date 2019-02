Gabriela Cristea a răbufnit în direct: ”Cel mai mult mă deranjează…”

Gabriela Cristea a răbufnit în direct, după ce unul dintre concurenți a adus critici unui băiat din emisiune. Vedeta a atras atenția celor care sunt conduși de ură și se uită în ”curtea vecinului”.

„Cel mai mult mă deranjează haterii. Oamenii cărora oricât de multe argumente le-ai aduce, ei le știu pe toate. Nu înțeleg de ce trebuie să avem o părere deformată despre unii și despre alții. Dacă suntem ani buni și atitudinea din jurul nostru este una mai pozitivă și lucrurile se întâmplă mai ușor, pentru că atragem energii pozitive.

Dacă gândim negativ despre cineva, atragem energii negative. Un om, de exemplu, are zile și zile. Unui om îi place să vorbească și altuia nu-i place să vorbească. Nimeni nu este obligat să facă așa cum vreți voi. Omului căruia îi place să bârfească, bârfește azi cu mine o persoană, iar mâine mă bârfește pe mine, cu persoana respectivă. Nu cred că suntem toți la fel…” a spus Gabriela Cristea, în direct.

Gabriela Cristea a renunțat la câteva lucruri

Gabriela Cristea este însărcinată pentru a doua oară și urmează să devină mama unei fetițe peste puțin timp și abia așteaptă să-și strângă minunea la piept. Recent, prezentatoarea TV a dezvăluit că a renunțat la anumite lucruri de când este însărcinată. (VEZI ȘI: GRAVIDĂ ÎN 7 LUNI, GABRIELA CRISTEA ARE GRAVE PROBLEME DE SĂNĂTATE. I S-A FĂCUT RĂU ȘI I S-A PUS MASCA DE OXIGEN)

„De când sunt însărcinată, recunosc că nu mai am putere pentru lucrurile astea de cochetărie. (…) Nu mai folosesc vopseluri cu amoniac, deşi culorile sunt mai puternice, se ia mai greu. Le recomand mămicilor. Înţeleg că este nociv pentru sarcină. Eu am optat şi pentru varianta să nu îmi mai dau unghiile cu ojă. Acetona aia… am optat pentru varianta de a nu o mai folosi absolut deloc. Încerc să mă ţin şi să mă îngrijesc. În general când eşti însărcinată oamenii spun: ai ce frumoasă eşti! Şi tu te simţi ca un balon, ca o balenă eşuată. De două ori pe lună mă duc la cosmetică, la ce am nevoie”, a spus recent Gabriela Cristea.