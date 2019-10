Gabriela Cristea, apel disperat înainte să îi înceapă noua emisiune! “A venit momentul”

Gabriela Cristea, apel disperat înainte să îi înceapă noua emisiune

A început numărătoarea inversă pentru întoarcerea Gabrielei Cristea pe micile ecrane, dar și pentru reluarea programului de la muncă a soțului ei, Tavi Clonda. Și… cum cei doi parteneri nu au reușit să găsească o bonă pentru comorile lor: Victoria și Iris, astăzi, prezentatoarea a lansat un nou strigăt de ajutor. În rândurile așternute pe o rețea de socializare, ea a făcut mai multe dezvăluiri despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească femeia care s-ar ocupa de fiicele sale. Apelul a fost însoțit de o poză de album cu fetele cuplului, care au ținute la fel.

“Cautam bona! A venim momentul ca mami si tati sa se intoarca la serviciu, asa ca avem nevoie de ajutor; cautam o doamna tanara si in putere, curata si ordonata, dinamica si rabdatoare, careia sa-i placa sa se distreze cu copiii nostri. Programul ar trebui sa fie: L-V de la 07:00-15:00 si din cand in cand mai avem nevoie sa ne ajute serile si in weekend. Ar trebui sa fie cineva din zona Corbeanca sau cat mai aproape. Daca puteti sa ne ajutati asteptam sa ne scrieti in privat. Multumim, Tavi Clonda, Bella Victoria Margot, Thea Iris Selena #victorienii”, a scris vedeta pe pagina sa oficială de Facebook.

Postarea soției lui Tavi Clonda a fost distribuită de nenumărate ori de fanii cuplului, în speranța că, astfel, ei voi reuși să găsească bona potrivită pentru prințesele lor. Pentru asa fetițe adorabile, sigur găsiți. Va trebui să faceti un castig😊😍” este comentariul lăsat de un internaut.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au două fetițe împreună

Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au făcut cununia civilă pe 30 aprilie 2015 la Casa de Căsătorii a Sectorului 4 din București. Pe atunci prezentatoarea avea 40 de ani, iar artistul 35 și, în urma ceremoniei, ea a luat numele soțului său în buletin, însă, numele de scenă l-a păstrat. Cei doi soți au devenit părinţi de fetiţă pe 23 septembrie 2017, într-o zi de sâmbătă, în jurul orelor 14:00, la o clinică privată din Capitală. Cântăreţul a asistat la naşterea bebeluşei care a primit nota 10 la naştere şi poartă numele Bella Victoria Margot Clonda. Cea de-a doua fetiță a cuplului a venit pe lume pe 17 martie 2019 și a primit numele Thea Iris Selena.