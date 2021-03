E ”fight” între divele din România din cauza fostului soț: ”Eu nici nu o cunosc pe doamna. Este...”

În cadrul unei emisiuni tv, Maria Constantin a avut câteva replici acide la dresa Gabrielei Cristea. Soția lui Tavi Clonda nu a stat mult pe gânduri și i-a oferit replica. Aceasta s-a arătat indiferentă și a declarat că nu dă atenție unor astfel de vorbe.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Maria Constantin a fost provocată să o descrie pe Gabriela Cristea în trei cuvinte. Răspunsul acesteia a venit imediat și a fost: „supraponderală, rea și a cincea soție”. Mai mult, Maria Constantin a mai spus că fostul soț, Marcel Toader, spunea despre Gabriela Cristea că este o femeie foarte rea.

Gabriela Cristea i-a dat replica Mariei Constantin și s-a arătat total dezinteresată. Aceasta a declarat că vorbele cântăreței nu au jignit-o și că nici măcar nu a băgat-o în seamă. (CITEȘTE ȘI: MARIA CONSTANTIN, ATAC DUR LA ADRESA GABRIELEI CRISTEA! „ESTE O FEMEIE FOARTE REA”)

„Mă interesează atât de puțin…. Nu am avut curiozitatea să ascult, nu am avut răbdarea și nici timpul necesar. Nu este nici prima, și nici ultima care o să mai facă treaba asta. Noi avem alte preocupări. Noi avem o viață mișto. Este departe de mine. Este o chestie de trecut, nici nu mai țin minte că mi s-a întâmplat așa ceva în viața asta. Nu mă mai sperie treaba asta. Eu nici nu o cunosc pe doamna. Nu mi-am permis niciodată să spun ceva urât la adresa cuiva”, a declarat Gabriela Cristea, la un post de televiziune.

Reacția Mariei Constantin

Pentru că pe margine subiectului au apărut mai multe discuții, Maria Constantin s-a apărat și a declarat că totul a fost interpretat greșit. Aceasta a spus că nu o cunoaște personal pe Gabriela Cristea și că a făcut acea caracterizare bazându-se pe spusele fostului soț.

„S-a ajuns dintr-o simplă chestie pe care am spus-o, a explodat așa toată lumea. Dar ce am spus? Că nu am zis nenică mare chestie. Era ceva de genul cu trei defecte ale Gabrielei Cristea, dar eu am spus că nici n-am cunoscută pe Gabriela Cristea vreodată față-n-față. A trebuit să spun ceva și am zis din spusele altora și din ce am observat eu. Oricum consider eu și din fotografiile mult mai vechi că mi se pare o femeie foarte frumoasă. Și atât am apucat să spun pentru că am observat că este la un reality show, am văzut că mna a mai luat în greutate, e normal, după două sarcini”, a spus Maria Constantin.