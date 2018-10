Gabriela Cristea, în lacrimi! Un concurent al emisiunii „Te iubesc de nu te vezi” a murit

Gabriela Cristea, în lacrimi, după ce a aflat o veste tristă, Nicu, un concurent al emisiunii „Te iubesc de nu te vezi” a murit. Bărbatul încerca să își găsească o parteneră cu ajutorul emisiunii. Doamna Elena, o apropiată a lui, a povestit ce s-a întâmplat.

„Duminică l-am internat pe Nicu, nu era așa grav… astăzi la ora 6 a murit.. pur și simplu, nu ne explicăm nicicum. Asta e viața…doctorii au spus că oricum era spre sfârșit, oricum ar fi fost, nu am ce să spun mai mult.

Familia nu este de acord să mai fie difuzat și o să vorbim foarte puțin… Ce să facem, am fost acolo, l-am văzut, nu era schimbat la față, zici că trăiește.

Am vorbit azi-dimineață cu el și mi-a zis să vin neapărat la spital, dar am ajuns târziu, la 7, fiica lui a fost acolo și a văzut când a murit, eu nu am apucat să văd. În orice caz, atât i-a fost, e foarte greu” , a declarat doamna Elena la emisiune.

Gabriela Cristea, declarație emoționantă: ”Îmi voi face singură voalul”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au căsătorit civil în urmă cu mai bine de doi ani. Ei au împreună o fetiță de care sunt tare mândri. Vedeta a mărturisit că se gândesc să facă și cununia religioasă și bineînțeles va îmbrăca și rochia de mireasă, la 44 de ani.

„O să vedem, nu mă agit foarte tare pentru că dacă noi ne hotărâm, peste două săptămâni facem nunta. NU vrem să facem petrecere mare, pentru 20 de persoane pot să rezerv orice restaurant, de rochie nu îmi fac probleme prea mari pentru că eu am avut un atelier de rochii de mireasă şi am o croitoreasă senzaţională care într-o săptămână îmi face orice rochie îmi doresc. Cu voal foarte lung, cred că o să mi-l fac singură. De obicei, la atelier, eu îmi lucram voalurile.”, a declarat Gabriela Cristea pentru Viva.ro.