Gabriela Cristea, pusă la zid de fani. Prezentatoarea TV folosește Photoshop?! ”În toate pozele ești așa slabă și la televizor... te arată grasă”

Gabriela Cristea a fost pusă la zid de către fani. Aceștia au acuzat-o pe vedetă că folosește Photoshop pentru a-și modifica silueta.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat în Poiana Brașov, acolo unde s-au relaxat și au avut parte de câteva zile romantice. Cei doi au decis să-și facă timp pentru ei înșiși și să-și sudeze relația de cuplu. A fost pentru prima oară când au plecat într-o escapadă, după ce au devenit părinții a două fetițe superbe.

Prezentatoarea TV a publicat o fotografie din minivacanță, iar fanii au observat un detaliu care a ridicat multe semne de întrebare. Internauții cred, cu tărie, că vedeta își modifică pozele și că în realitate nu arată la fel.

”Eu nu inteleg deloc… Cum, Gabriela, in toate pozele esti asa de slaba si la televizor te arata grasa… acolo esti o alta persoana. Da, stiu… o sa spui ca asa deformeaza imaginea televizorul/ Doamne, in prima poza se vede clar ca i s-a lungit gatul lui saracul Tavi/ Și oglinzile astea… cum strica ele silueta!/ Doamne sfinte, cata editare pe pozele acestea. Oare fara editare nu se poate!? Sau ne speriem de ce ne arata realitatea?/ Saraca cabina de duș, s-a indoit toata ?? De ce oare nu ne acceptam așa cum suntem? Nu sunt absurda. Mai folosești o lumina, o umbra, dar nici sa incerci sa iti faci talia mica si in oglinda se vede că este mare”, au fost câteva dintre comentariile fanilor. Vedeta nu a avut, însă, nicio reacție.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, afectați de pandemie

Artiștii din industria muzicală au fost afectați, la rândul lor, de pandemia de coronavirus. Nunțile, botezurile, petrecerile private și concertele au fost interzise de autorități o bună perioadă. De-a lungul timpului, Tavi Clonda s-a lăfăit în lux, însă acum situația lui financiară nu este deloc roz.

Se pare că singura care mai aduce, în momentul de față, bani în casă ar fi Gabriela Cristea. Tavi Clonda speră ca lucrurile să revină la normal cât mai curând pentru a reveni la normalitate. (CITEȘTE ȘI: GABRIELA CRISTEA ȘI TAVI CLONDA AU ÎNTÂMPINAT PROBLEME ÎN CĂSNICIE. “AM FOST SUPĂRAT PE EA, DAR…”)

”Spectacolele s-au anulat în proporție de 95%. E bine dacă mai sunt câteva. Cu emisiunea… au rămas doar ”Mamicile cu liplici”, eu am fost scos. Acum se caută și tătici, dar mai greu cu ei”, a declarat Tavi Clonda pentru impact.ro.