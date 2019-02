Gabriela Cristea și-a făcut bagajul: ”Când naiba mai nasc?”

Gabriela Cristea este pregătită sufletește și trupește pentru a deveni, încă o dată, mămică, iar atmosfera tinde să devină electrizantă. Emoțiile firești sunt parte integrantă a vieții de zi cu zi în familia Gabrielei, iar frumoasa vedetă are momente în care își adresează… întrebări retorice.

Nu mai sunt multe zile până la fericitul eveniment, iar Gabriela Cristea – în stilu-i inconfundabil – pune punctul pe ”i”. Asta spre amuzamentul fanilor care abia așteaptă să afle noutăți din partea ei.

”Dacă mă vedeți mai gânditoare să știți că nu sunt ieșită din realitate, dar îmi fac bagajul pentru maternitate. Idee este că gata, ce să mai, am intrat în linie dreaptă. Astăzi îmi fac bagajul, zici că plec în vacanță. Mai e puțin și vine primăvara. Nu nasc mâine pentru că mâine trebuie să primesc multe mărtișoare. Nu nasc nici sâmbătă că avem emisiune și luni la fel. Când naiba mai nasc? Important e că vine primăvara și mie au început să-mi tremure”, a spus Gabriela Cristea în timpul emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”.

”Eu mă opresc la doi”

Soția lui Tavi Clonda va da naștere unei fetițe pe data de 15 martie, însă ea vrea să mai amâne, dar medicul nu prea este de acord. Gabriela Cristea a mai dezvăluit că se confruntă cu niște probleme, există riscul de rupture de uter, ceea ce ar fi destul de grav.

„Toți producătorii de la toate emisiunile la care mă duc vor să nasc la ei în emisiune. Totul e controlat științific. S-a tot scris în presă că vai săraca…nu e așa o mare nenorocire. Am 37 de săptămâni, la 38 de săptămâni ești la termen. Mie mi-a calculat să nasc la 37 de săptămâni, cam pe 15 martie. Teoretic eu tot mai negociez cu medicul meu ginecolog, să mai amânăm. Există riscul de ruptură de uter, care e o chestie nasoală și de ce să riști niște lucruri aiurea. Nu am voie să nasc natural, nici dacă aș fi vrut. Nu mă lasă nici soțul, cică de ce să mă chinui în halul ăla, cu naștere naturală. Șefii noștri abia așteaptă să treacă perioada asta, a gravidelor. Eu mă opresc la 2. Are 3 nume copilul, ne-am gândit la el dar îl vom spune de-abia după ce se naște. Numele nu sunt 100% românești, dar sunt nume de circulație internațională”, a povestit Gabriela Cristea, la „Xtra Night Show”.