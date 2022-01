Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat în vacanță cu fetițele: ”Gata, plecăm!!!”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au făcut curaj și au plecat în prima vacanță din acest an alături de cele două fetițe. Entuziasmată și bucuroasă că a reușit să pună totul la punct pentru plecare, vedeta de televiziune și-a anunțat fanii că urmează să plece în prima vacanță din anul 2022.

„Gata, plecăm!!! După un 2021 fără concediu ne-am hotărât să începem anul nou cu o vacanță. O să fie o experiență interesantă pentru că e prima dată când plecăm cu avionul de când a început pandemia. În ciuda zvonurilor că e aglomerație pe aeroport, a fost ok și fără evenimente neprevăzute”, a scris Gabriela Cristea pe pagina sa Instagram, alături de o fotografie cu familia sa.

Gabriela Cristea, despre pandemie

Vedeta TV și soțul ei, Tavi Clonda, au explicat, pentru okmagazine.ro, cum a fost perioada începutul perioadei de pandemie.

”Evident că Tavi a fost mai afectat de pandemie. Dar nici la mine n-a fost mai uşor. Şi eu am avut o perioadă de vreo şase luni în care am stat. Pentru că atunci când a început pandemia, eu tocmai ce terminasem un proiect şi lucram la altul, dar televiziunile au stopat atunci tot. S-a simţit asta şi din punct de vedere financiar şi mai ales din punct de vedere psihologic, pentru că nu ştii încotro s-o apuci. Şi, practic, am rămas amândoi acasă cu doi copii mici şi cu ratele care veneau în continuare de la bancă. Aşa că a trebuit să ne scuturăm un pic şi să o luăm de la capăt. E adevărat că la mine lucrurile s-au întâmplat mai repede, dar şi la Tavi au mai apărut colaborări…”, a mărturisit Gabriela Cristea.

