Gabriela Cristea și Tavi Clonda, poză de album cu puțin timp înainte de cununia religioasă: “Ne vom susține unul pe altul ca…”

Mai este foarte puțin până când începe cununia religioasă, iar Gabriela Cristea a făcut publică o poză de album în care apare alături de Tavi Clonda. Imaginea pe care fosta prezentatoare TV a scos-o de la naftalină a fost însoțită de un mesaj emoționant.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, poză de album cu puțin timp înainte de cununia religioasă

Astăzi este o zi specială în viața Gabrielei Cristea și a soțului ei: fac nunta la mai bine de patru ani de la cununia civilă. Cu mai puțin de două ore înainte să meargă la biserică, vedeta a urcat pe contul ei de Facebook o poză de album în care este alături de Tavi Clonda. Conform mărturisirilor sale, fotografia a fost realizată în 2013, pe când nu știau că vor forma o familie. Imaginea a fost însoțită de câteva gânduri emoționante și dorințe pe care cei doi soți își doresc să le împlinească

“Aceasta este prima noastra poza facuta cu aproape 6 ani in urma. Nu stiam atunci ca vom avea un drum comun ? De atunci am construit frumos impreuna, avem doua fete minunate si casa visurilor noaste. Si cate ne mai asteapta…azi mergem impreuna sa ne cununam in fata lui Dumnezeu, maine vom continua sa visam si ne vom sustine unul pe altul ca visele noastre sa devina realitate. Tushieu!!! Tavi Clonda #victorienii” este mesajul scris de mireasă.

Pe contul său de Instagram, Gabriela Cristea a postat o înregistrare cu fiica sa cea mare, pe care o puteți vedea în imaginile din galeria foto a articolului. Și Tavi Clonda a împărășit un moment din timpul pregătirilor înainte de cununia religioasă! Cântărețul a făcut publice două filmări făcute în salonul, unde și-a pregătit coafura.