Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au dus fiica pentru prima dată la bunici: “Va repeta experiența”

Fetița Gabrielei Cristea și a soțului ei a bifat prima vacanță la bunicii paterni de curând. Fericitul eveniment a avut loc cu două luni înainte de ziua de naștere a micuței Victoria. Câțiva apropiați ai cuplului au dezvăluit cum a fost prima vizită a fiicei celor doi soți.

Fiica prezentatoarei Gabriela Cristea, prima vacanță la bunici

Dacă în primele aproape zece luni de viață, micuța Victoria a fost vizitată la București de părinții tatălui ei, Tavi Clonda, de curând, ea le-a făcut prima vizită acasă, la Brașov. Potrivit unor apropiați, socrii prezentatoarei TV au fost extrem de încântați și speră să repete cât mai repede experiența, mai ales că nora lor a promis că le va mai aduce fiica în vacanță. Nu același lucru îl poate spune despre propriul tată, căruia nu îi permite să își vadă nepoata.

“Gabriela a fost foarte fericita sa o duca pe micuta Victoria la munte. Ea stie ca fiica sa este rasfatata familiei, in plus, a fost o bucurie enorma pentru mama si tatal sotului sau sa stea doua zile cu bebelusa. Atat de bine s-a simtit toata lumea in minivacanta, incat, Gabi a promis ca, in scurt timp, in limita programului, va repeta experienta”, au dezvaluit persoane apropiate prezentatoarei TV.

Gabriela Cristea a devenit mamă pentru prima dată în toamna anului trecut

Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au devenit părinţi de fetiţă pe 23 septembrie 2017, într-o zi de sâmbătă, în jurul orelor 14:00, la o clinică privată din Capitală. Cântăreţul a asistat la naşterea bebeluşei care a primit nota 10 la naştere şi poartă numele Bella Victoria Margot Clonda.

