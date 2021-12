Gabriela Cristea și Tavi Clonda, vacanță romantică la munte: ”Ne-a fugit gândul și la fete, dar am reușit să stăm fără ele”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au decis să se relaxeze pentru câteva zile la munte, departe de traficul și aglomerația din Capitală. Au petrecut un weekend romantic în doi, fără fetițele lor.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat în Poiana Brașov, acolo unde s-au relaxat și au avut parte de câteva zile romantice. Cei doi au decis să-și facă timp pentru ei înșiși și să-și sudeze relația de cuplu. A fost pentru prima oară când au plecat într-o escapadă, după ce au devenit părinții a două fetițe superbe.

Au dormit mult, s-au răsfățat cu bunătăți, au fost la spa și cea mai folosită piesă vestimentară a fost halatul de baie. Cele două fetițe au rămas la bunica lor, în timp ce Gabriela și Tavi s-au bucurat de minivacanță: ”Dragilor, weekend-ul asta a fost despre noi doi, Gabriela si Tavi. A fost prima data, dupa ce au venit copiii in viata noastra, cand ne-am luat pauza de la statutul de parinti si ne-am ocupat exclusiv de noi. Le-am lasat prima data pe Victoria si Iris la bunica in Brasov ai am fugit amandoi pana in Poiana sa ne relaxam. Halatul de baie a fost cea mai folosita piesa vestimentara, iar drumurile noastre s-au limitat la camera de hotel cu jacuzzi si o vedere fabuloasa catre munte, restaurant si spa.

Am dormit mult, ne-am relaxat, am mancat bun si mult, fara sa numaram caloriile, am inotat si tot asa. Din cand in cand ne-a fugit gandul si la fete dar am reusit sa stam fara ele 2 zile si jumatate. Luni dimineata cand trebuia sa plecam ne-am dat seama ca mai aveam nevoie de cel putin o zi, daca nu chiar de o saptamana. A fost minunat sa ne regasim ca atunci cand eram doar noi doi. La voi cum e, cum reusiti sa mai “furati” timp doar pentru voi?”, a scris Gabriela Cristea pe contul ei de Instagram.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, afectați de pandemie

Artiștii din industria muzicală au fost afectați, la rândul lor, de pandemia de coronavirus. Nunțile, botezurile, petrecerile private și concertele au fost interzise de autorități o bună perioadă. De-a lungul timpului, Tavi Clonda s-a lăfăit în lux, însă acum situația lui financiară nu este deloc roz.

Se pare că singura care mai aduce, în momentul de față, bani în casă ar fi Gabriela Cristea. Tavi Clonda speră ca lucrurile să revină la normal cât mai curând pentru a reveni la normalitate. (CITEȘTE ȘI: GABRIELA CRISTEA ȘI TAVI CLONDA AU ÎNTÂMPINAT PROBLEME ÎN CĂSNICIE. “AM FOST SUPĂRAT PE EA, DAR…”)

”Spectacolele s-au anulat în proporție de 95%. E bine dacă mai sunt câteva. Cu emisiunea… au rămas doar ”Mamicile cu liplici”, eu am fost scos. Acum se caută și tătici, dar mai greu cu ei”, a declarat Tavi Clonda pentru impact.ro.