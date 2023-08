Gabriela Prisăcariu a făcut furori în luna de miere! Cum a apărut pe plajele din Grecia soția lui Dani Oțil

„Deci pe vremuri când ajungeam într-o locație din asta superbă, suntem în Grecia, nu știam cum să mă schimb mai repede și să mergem să vizităm, să facem multe lucruri. Acum, după toată perioada asta super agitată, așa intensă și destul de grea tot ce vrei este să dormi.

Eu i-am spus lui Dani că nu fac nimic altceva și am dormit amândoi de nu am știut pe ce planetă suntem. Cred că aș fi putut să dormim până mâine dimineață, dar am zis totuși să ne trezim să mâncăm ceva”, a spus Gabriela.

Însă, după un somn lung, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil și-au încărcat bateriile suficient cât să îndrăznească să meargă la plajă, iar acesta a fost momentul în care soția matinalului de la Antena 1 a strălucit. Aceasta a îmbrăcat un costum de baie din două piese și a făcut furori pe plajă.

Gabriela Prisăcariu și-a pus în evidență silueta și trupul bine lucrat, iar Dani Oțil nu și-a putut dezlipii ochii de la ea. Modelul a fost admirat și de interanuți, care au lăsat numeroase aprecieri pentru fotografiilie în costum de baie pe care Gabriela Prisăcariu le-a postat în mediul online.

