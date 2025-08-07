Gafă colosală la înmormântarea lui Ion Iliescu. Greșeala care nu a trecut neobservată

Ion Iliescu s-a stins din viață în data de 5 august, la vârsta de 95 de ani. Acesta și-a dat ultima suflare pe patul de spital. Astăzi, 7 august, fostul președinte este condus pe ultimul drum. Însă, la înmormântare o greșeală colosală a fost observată. Ce i-a revoltat pe mulți?

Potrivit ultimelor buletine medicale emise de Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din București, starea de sănătate a lui Ion Iliescu era critică. Internat din luna iunie, acesta fusese diagnosticat cu cancer pulmonar, iar în ultimele săptămâni medicii nu mai aveau speranțe. Marți, fostul președinte și-a dat ultima suflare.

Gafă colosală la înmormântarea lui Ion Iliescu

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu a fost depus ieri la Cotroceni, în Sala Unirii. Acolo, foști șefi de stat și politicieni au mers pentru a-i aduce un omagiu. Mulți au fost cei care au făcut prezența, prezentându-și condoleanțele.

Astăzi, Ion Iliescu este condus pe ultimul drum, iar mormântarea deja a început. Toți ochii au fost țintiți pe funeralii, iar o gafă colosală a fost observată. În cazul înmormântărilor oficiale, așa cum este cea a lui Ion Iliescu, sicriul este acoperit cu drapelul național în semn de onoare. Însă, fix acest detaliu este cel care a atras atenția și a stârnit controverse.

Sicriul lui Ion Iliescu a fost acoperit cu drapelul, iar în imaginile de la înmormântare s-a observat că peste steag a fost așezat un buchet de flori. Ei bine, acest detaliu încalcă grav protocolul oficial. Oamenii au reacționat imediat, acuzând lipsa de respect față de simbolul național.

Legea este clară: drapelul nu trebuie atins, decorat sau acoperit. La ceremonia funerară a fostului președinte Ion Iliescu imaginile arătau buchetul de flori așezat direct peste drapel.

Mulți au fost cei care au observat acest detaliu și au reacționat imediat, criticând gestul și semnalând încălcare regulilor.

Ce spune legea?

Conform Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, articolul 6 prevede: „Este interzisă folosirea drapelului României ca material de acoperământ, draperie, element de decor sau în orice mod care contravine demnității acestuia.”

Dar mai clar decât atât este Regulamentul onorurilor și ceremoniilor militare, unde la articolul 83 se specifică: „Pe sicriul acoperit cu drapelul național nu se așază obiecte, flori, coroane sau insigne.”

Această prevedere se aplică fără excepție în toate ceremoniile oficiale de stat, militare sau civile.

