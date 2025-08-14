Gafa ministrului de Externe al Marii Britanii în timpul vizitei lui J. D. Vance. Ce amendă substanțială ar putea primi

Ministrul de Externe al Marii Britanii, David Lammy, s-a denunțat singur la Agenția pentru Mediu după ce el și vicepreședintele SUA, J.D. Vance, au ales să se relaxeze mergând împreună la pescuit, dar fără să aibă permisele corespunzătoare.

David Lammy, ministrul de Externe al Marii Britanii, ar putea primi o amendă de câteva mii de lire sterline pentru că a pescuit fără permis, împreună cu vicepreședintele Statelor Unite.

David Lammy și JD Vance au fost fotografiați săptămâna trecută cu undițele la Chevening, reședința din Kent, folosită de miniștrii de Externe britanici, în timp ce familia vicepreședintelui, aflată în Marea Britanie, venise pentru o vizită de lucru dar și relaxare, conform THE TIMES.

Gafa ministrului de Externe al Marii Britanii

Cei doi bărbați au confirmat că au pescuit crap împreună cu copiii lor, dar au spus că adulții nu au prins nimic.

La începutul unei întâlniri cu reporterii, Vance a povestit:

„Din păcate, singurul aspect negativ al relației speciale dintre SUA și Marea Britanie este că toți copiii mei au prins pește, dar ministrul de Externe nu a prins nimic”.

Ce spun regulile privind pescuitul în Anglia și Țara Galilor

În Anglia și Țara Galilor, toate persoanele cu vârsta peste 13 ani care vor să meargă la pescuit trebuie să dețină un permis, chiar și pe terenuri private.

Se pare că nici Lammy, nici Vance nu dețineau un astfel de permis la momentul respectiv.

Persoanele prinse pescuind fără permis pot fi amendate cu până la 2.500 de lire sterline de către Agenția pentru Mediu, organismul guvernamental de supraveghere a mediului.

Lammy a achiziționat ulterior permisul necesar și s-a prezentat la agenție, unde s-a denunțat singur.

Cine a fost blamat pentru incident

Ministerul de Externe a dat vina pe „o neglijență administrativă” care a rezultat în faptul că permisele nu au fost obținute corespunzător, dinainte. Oricum, toți peștii capturați au fost eliberați înapoi în apă după ce grupul a terminat partida de pescuit.

Un purtător de cuvânt al Ministerului a declarat:

„Ministrul de Externe a scris Agenției pentru Mediu în legătură cu o eroare administrativă care a dus la neobținerea licențelor necesare pentru pescuitul într-un lac privat, în cadrul unui eveniment diplomatic organizat săptămâna trecută la Chevening House. Imediat ce ministrul de Externe a fost informat despre eroarea administrativă, a achiziționat cu succes licențele relevante pentru pescuitul cu undița. De asemenea, i-a scris Agenției pentru Mediu pentru a o informa despre eroare, explicând modul în care aceasta va fi remediată și mulțumindu-i pentru eforturile depuse în protejarea pescuitului în Marea Britanie.”

După ce l-a vizitat pe Lammy la reședința de la țară, ca parte a unei serii de angajamente ale vicepreședintelui de la sosirea sa în Marea Britanie, Vance și-a continuat vacanța împreună cu soția și cei trei copii în regiunea Cotswolds din Anglia.

Vizita lui Vance ar fi fost adevărata „captură”

O sursă din cadrul Partidului Laburist, din care face parte și David Lammy, a declarat:

„Nu este nimic suspect în legătură cu partida de pescuit. Ministrul de Externe nu este un pescar experimentat, dar a reușit o captură diplomatică importantă, convingându-l pe vicepreședinte să rămână peste weekend la Chevening. „Imediat ce a aflat de eroarea administrativă, a obținut licențele necesare și a notificat Agenția pentru Mediu pentru a evita să fie prins.”

La rândul său, Agenția pentru Mediu a ținut să ofere un punct de vedere:

„Toți cei care merg la pescuit au nevoie de permis pentru a contribui la îmbunătățirea râurilor, lacurilor și sportului iubit de pescari. Înțelegem că permisele relevante au fost achiziționate.”

