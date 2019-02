GALERIE FOTO! Vezi ce au primit vedetele cadou de Valentine’s Day.

Cum toata lumea sarbatoreste astazi iubirea, atat in viata reala, cat si in cea virtuala, am cautat si noi sa vedem ce posteaza vedetele de Sf. Valentin.

Barbie de Romania a postat in decursul zilei de astazi o fotografie foarte sexy, cu ea intr-un halat negru, iar Valentine’s Day a venit cu o surpriza pentru frumoasa blondina, care a fost rasfatata cu un imens buchet de trandafiri. Un cadou frumos, elegant si simplu.

“Exista dimineti atat de frumoase…<3” a fost mesajul postat de Diana pe contul de Facebook, aceasta fiind impresionata de gestul romantic pe care Sf. Valentin i l-a oferit.

