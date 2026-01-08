Acasă » Știri » Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 9 ianuarie, de la ora 20.00

Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 9 ianuarie, de la ora 20.00

De: Redacția CANCAN 08/01/2026 | 22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - vineri, 9 ianuarie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show - vineri, 9 ianuarie, de la ora 20.00

Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Ion Cristoiu, prof. univ. dr. Dan Dungaciu și prof. Adrian Severin.

Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual.

De la analize la rece a celor mai importante decizii ale săptămânii la dezbateri care au stârnit controverse, de la glume spontane la replici acide – toate se întorc într-o ediție specială, dedicată celor mai importante momente din platoul Marius Tucă Show.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Florin Salam, umilit pe scena de la Berăria H chiar de managerul locației. Prima reacție a manelistului: ”Îl iert!”
Știri
Florin Salam, umilit pe scena de la Berăria H chiar de managerul locației. Prima reacție a manelistului: ”Îl…
Câte sezoane va avea A Knight of the Seven Kingdoms și când apar următoarele
Știri
Câte sezoane va avea A Knight of the Seven Kingdoms și când apar următoarele
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când se schimbă schema de ajutor
Mediafax
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când...
Patrick Andre de Hillerin demontează, minciuna lui Nicușor Dan: Avionul președintelui a fost escortat într-o banală misiune de poliție aeriană, nu ca un gest de respect
Gandul.ro
Patrick Andre de Hillerin demontează, minciuna lui Nicușor Dan: Avionul președintelui a fost...
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu...
Bărbat lovit mortal de o mașină și târât un kilometru sub autoturism. Șoferul, surprins de camere când a scăpat de trupul victimei
Adevarul
Bărbat lovit mortal de o mașină și târât un kilometru sub autoturism. Șoferul,...
VIDEO Calul cu internet prin satelit, „arma” improvizată a soldatului rus pe frontul ucrainean. „Acesta este designul, funcționează”
Digi24
VIDEO Calul cu internet prin satelit, „arma” improvizată a soldatului rus pe frontul...
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
Mediafax
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
Parteneri
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost...
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop vineri, 9 ianuarie. Bucurii și șanse de câștig pentru Gemeni, Vărsătorii simt nevoia de retragere
Click.ro
Horoscop vineri, 9 ianuarie. Bucurii și șanse de câștig pentru Gemeni, Vărsătorii simt nevoia de...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Cum vor SUA să-i „cumpere” pe groenlandezi: plăți de până la 100.000 de dolari de persoană pentru separarea de Danemarca
Digi24
Cum vor SUA să-i „cumpere” pe groenlandezi: plăți de până la 100.000 de dolari de...
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Gunoaiele spațiale ale SpaceX pun în pericol avioanele civile: 300 de grame de resturi pot provoca un dezastru
go4it.ro
Gunoaiele spațiale ale SpaceX pun în pericol avioanele civile: 300 de grame de resturi pot...
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Resident Evil Requiem va oferi suport pentru Path Tracing și DLSS 4
Go4Games
Resident Evil Requiem va oferi suport pentru Path Tracing și DLSS 4
Patrick Andre de Hillerin demontează, minciuna lui Nicușor Dan: Avionul președintelui a fost escortat într-o banală misiune de poliție aeriană, nu ca un gest de respect
Gandul.ro
Patrick Andre de Hillerin demontează, minciuna lui Nicușor Dan: Avionul președintelui a fost escortat într-o...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Florin Salam, umilit pe scena de la Berăria H chiar de managerul locației. Prima reacție a manelistului: ...
Florin Salam, umilit pe scena de la Berăria H chiar de managerul locației. Prima reacție a manelistului: ”Îl iert!”
Cristina Cioran, salvată de propria fiică când a leșinat în casă: ”A fost cumplit!”
Cristina Cioran, salvată de propria fiică când a leșinat în casă: ”A fost cumplit!”
Dialog spumos la Dan Capatos Show între fostul Ramonei Olaru și Alex Bodi! Cătălin Cazacu: „Ești ...
Dialog spumos la Dan Capatos Show între fostul Ramonei Olaru și Alex Bodi! Cătălin Cazacu: „Ești frumoasă, dar nu ești ceea ce caut”
Câte sezoane va avea A Knight of the Seven Kingdoms și când apar următoarele
Câte sezoane va avea A Knight of the Seven Kingdoms și când apar următoarele
Mesajul bizar trimis de Rodica Stănoiu, înainte să moară. Informația care dă peste cap ancheta!
Mesajul bizar trimis de Rodica Stănoiu, înainte să moară. Informația care dă peste cap ancheta!
Dan Bittman nu a dat nimănui un inel. Nici măcar Taniei Budi
Dan Bittman nu a dat nimănui un inel. Nici măcar Taniei Budi
Vezi toate știrile
×