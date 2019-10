Gata, au terminat calculele! Câți bani au strâns, din toate darurile de nuntă, fiica lui Gigi Becali și soțul ei

Urmașa actualului patron de la FCSB și bărbatul căruia i-a jurat credință veșnică i-au avut ca nași pe Maria și Nicolae Piștalu. Prima este nimeni alta decât fiica lui Teia Sponte, vărul și omul de încredere al latifundiarului din Pipera.

Maria Sponte, o brunetă superbă din toate punctele de vedere, a impresionat grației eleganței pe care a afișat-o la eveniment. Acum poartă numele de Piștalu, după soțul ei, Nicolae, alături de care are doi copii. A devenit mămică pentru prima oară în 2015. Ținem să precizăm faptul că Theodora și Mihai Mincu au ales o nașă cu un intelect peste medie. Însă nu ghicești dintr-o sută de încercări cu ce se ocupă nașa Theodorei Becali!

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, Maria Piștalu are mai multe cărți la scrierea cărora a participat activ. De asemenea, este asistent universitar doctor la ASE (Academia de Studii Economice), una dintre cele mai respectabile instituții de învățământ superior din Capitală. “Evaluarea efectelor măsurilor de susținere a agriculturii din România finanțate din fondurile bugetare” este doar una dintre lucrările cu care se mândrește și pe care a lansat-o în 2017.

În plus, un an mai târziu, alături de Iulian Negulescu, Iulia Grecu, Octav Neguriță și Andreea Drugău-Constantin, Maria Piștalu a lansat un volum ce are ca temă “Angajările la nivel global în pericol: predominanța job-urilor prost plătite. Ce presupun contractele de muncă flexibile și provocările juridice asociate”.