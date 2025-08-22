Gata cu scandalurile în Centrul Vechi al Capitalei! Autoritățile montează camere performante cu recunoaștere facială și detecție de arme

Gata cu scandalurile în Centrul Vechi al Capitalei! Centrul Bucureștiului va fi supravegheat în curând de mii de ochi vigilenți. Un sistem de monitorizare ultramodern urmează să fie instalat pe străzile înguste și pline de viață ale zonei istorice. Vorbim despre camere capabile nu doar să recunoască fețele celor care trec prin fața lor, ci și să detecteze dacă cineva poartă o armă.

Centrul Vechi este zilnic plin de turiști români și străini, un furnicar de oameni care se intersectează între cafenele, cluburi și terase. Dar, odată cu distracția, au apărut și problemele: scandaluri, bătăi și chiar focuri de armă. Doar zilele trecute, un individ a tras nu mai puțin de șase gloanțe în terasa unui club, incident care a pus autoritățile pe jar. Situațiile de acest fel ar putea însă deveni amintire odată cu noile măsuri.

Camere cu recunoaștere facială și detecție de arme

În prezent, centrul istoric are doar 50 de camere de supraveghere, insuficiente pentru a acoperi fiecare colț. Însă, de anul viitor, primăria promite să monteze câteva mii de dispozitive performante, astfel încât niciun metru să nu rămână nesupravegheat.

Este vorba despre camere de supraveghere cu recunoaștere facială și detecție de arme. Acestea o să fie montate anul viitor. Managerii de localuri spun că sistemul era mai mult decât necesar.

„De la bătăi, împușcături și așa mai departe. S-au întâmplat multe în Centrul Vechi. În cele mai multe cazuri poliția este prezentă, dar dacă nu sunt camere puse peste tot și nu se vede, clar poate rămâne și cazuri nerezolvat”, a spune Adrian Coleș, manager de restaurant, potrivit observatornews.ro.

Polițiștii locali spun că noile camere îi vor ajuta să intervină mai rapid.

„Putem avea detecție pe o persoană căzută și chiar pe urmăriți general, care pot fi identificați atât după fizionomia feței, cât și din anumite gesturi, mers. Avem posibilitatea de a detecta cu aceste camere inteligente o armă, să o detectăm din timp”, a declarat Eduard Stroe, șeful Poliției Locale București.

Implementarea sistemului nu se va opri aici. După ce proiectul va fi pus în practică în centrul istoric, municipalitatea vrea să extindă tehnologia la nivelul întregului oraș. Scopul declarat: mai multă siguranță pentru bucureșteni și turiști, dar și o reacție mai rapidă a autorităților în caz de incidente.

Focuri de armă în Capitală! Un turc a tras 6 gloanțe într-un local din Centrul Vechi: ce s-a întâmplat imediat după

Adio mașini vechi și diesel în București! Capitala intră în era restricțiilor anti-poluare