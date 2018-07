Geanina Stana, concurenta care a înlocuit-o pe Anca Surdu la Exatlon în echipa faimoșilor, a anunțat pe Facebook că s0a despărțit de iubitul ei, însă, cu toate astea, spune că nu este deloc tristă.

Geanina Stana (23 de ani) era într-o relație de doi ani cu un influent om de afaceri din România. Nimic nu anticipa această despărțire, mai ales că în luna aprilie a acestui an Geanina anunța tot pe Facebook cât de bine se simt împreună.

Iată însă că ceva s-a întâmplat între ei, iar fosta concurentă de la Exatlon a luat decizia de a pune punct relației.

“As spune ca sunt trista, dar ce crezi ? Nu sunt, as spune ca tot ce se-ntampla in viata se-ntampla cu un scop si ce crezi ? Asa este. Nu sunt trista, sunt doar dezamagita, dar nu de tine ci de mine stii de ce? Pentru ca am spus ca merita sa “ma las purtata de val” crezand ca vom imparti aceleasi sentimente. Naiva, dar e ultima oara si vei vedea, omul pe care l-ai cunoscut e nimic pe langa omul pe care l-ai creat. M-am ales cu ce? Scuze, scuze care nu au logica. Iti doresc o viata frumoasa, linistita, plina de iubire si de incercari, iti doresc sa te realizezi si sa ai parte de tot ce-i mai bun in viata. Nu te urasc, pur si simplu nu te-am cunoscut! Iti cer scuze ca am incercat!”, a scris fosta concurenta Exatlon intr-un mesaj pe care l-a semnat “With love, G”.

