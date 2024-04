George Pușcaș, “tricolorul” lui Edi Iordănescu, și-a pierdut instinctele de marcator! A fost la NUBA și… Nu reușește deloc să finalizeze!

Rezervă de lux la Bari, George Pușcaș a devenit titular într-un club de noapte, din Capitală. Internaționalul român a „driblat” printre pahare, iar după ce și-a făcut încălzirea, a trecut la atac. Ținta? O domnișoară sexy pe care a încercat, cu ceva efort, să o cucerească… S-a spart în figuri pe ringul de dans, dar… curat ghinion! “Tricolorul” lui Edi Iordănescu n-a reușit să finalizeze nici măcar la Nuba. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Trecut pe banca de rezerve, de actualul său club, Bari, internaționalul român n-a jucat nici măcar un minut în partida de pe „San Nicola”, pe care echipa sa a disputat-o vineri, în campionat, împotriva lui Cremonese. Surprize, surprize, însă, la doar o zi distanța de recordul negativ bifat!

George Pușcaș a devenit titular, dar de data aceasta doar într-un club de noapte din capitală. Și-a înecat amarul sau și-a făcut încălzirea, numai el o știe, printre paharele de pe masă, în Nuba…

Atac la o… brunetă

Sigur pe el, a trecut apoi la atac! Ținta? O domnișoară sexy, pe care a încercat să o impresioneze… S-a „spart” în figuri pe ringul de dans, i-a șoptit cuvinte la ureche, dar, se pare, fără sorți de izbândă.

Brunețica i-a „parat” atacul și s-a protejat de atacurile cândva nimicitoare ale internaționalului român. Așadar, curat ghinion pentru “tricolorul” lui Edi Iordănescu, care n-a reușit să finalizeze nici măcar în… Nuba!

„Renegat” și de Alexandra Stan

Vara trecută, George Pușcaș era surprins în compania Alexandrei Stan, iar zvonurile potrivit cărora cei doi ar avea o relație, nu au încetat să apară. Cântăreața a declarat însă, public că între ea și fotbalistul cândva preferat al lui Edi Iordănescu nu există decât o relație de amiciție.

„Eu nu am fost niciodată cu fotbalul, nu am nicio treabă. Oamenii cu care petrec eu timp sunt din echipa mea. Pușcaș nu m-a căutat niciodată. Am ieșit o singură dată în vară cu el, cu mai mulți prieteni, într-o conjunctură ca amici. Eu sunt cu treaba mea, el cu a lui. Eu nu-s focusată pe așa ceva”, declara Alexandra Stan, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, pe marginea relației pe care o are, în prezent, cu fotbalistul.

Internaționalul român a avut o idilă ce părea serioasă cu Fabiola Matiuță. Cei doi era de nedespărțit. Doar că, în loc să ajungă în fața altarului, cei doi și-au spus „adio”, fără a dezvălui motivele despărțirii.

