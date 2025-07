George Restivan, dezvăluiri uluitoare despre Silviu Prigoană: ”El suferea de sindromul lui Napoleon”

George Restivan a rupt tăcerea și a făcut o serie de declarații neașteptate despre regretatul Silviu Prigoană. Fostul iubit al Adrianei Bahmuțeanu susține că afaceristul nu l-a suportat niciodată și chiar că ar fi fost în stare să facă orice doar ca să îi strice relația de iubire pe care a avut-o cu jurnalista.

Într-un puseu de sinceritate, la 6 luni de la despărțirea de Adriana Bahmuțeanu, George Restivan a deschis cutia Pandorei și a vorbit pentru prima dată despre relația pe care a avut-o cu Silviu Prigoană. Bărbatul s-a iubit timp de mulți ani cu jurnalista, însă relația lor a fost aproape tot timpul atent filată de regretatul afacerist.

George Restiva, fostul iubit al Adrianei Bahmuțeanu, a dat cărțile pe față

Fostul iubit al Adrianei Bahmuțeanu susține că a avut ocazia să îl cunoască personal pe Prigoană și l-a caracterizat ca fiind un om aspru și hain. Mai mult de atât, acesta susține că încă de când a venit în România, afaceristul a vrut să îi distrugă imaginea deoarece nu a suportat nicio clipă să o vadă pe Adriana Bahmuțeanu fericită alături de alt bărbat.

”Dumnezeu să-l odihnească în pace pe domnul Silviu Prigoană, dar dacă el trăia, ce scandalu mai aveam acum… Eu când l-am cunoscut pe domnul Prigoană și am mers în persoană la el, lumea care îl știe i-o fi dat diagnosticul că e bipolar, că e narcisist. Nu, nu, alea le dăm deoparte. El suferea de un singur diagnostic, sindromul lui Napoleon, ceea ce înseamnă, când vrei totul să fie mare, masa mare, casa mare, inclusiv rău pe care vrei să-l faci, ăla să fie mare. De aia suferea el, ăsta e adevărul.

Eu spun adevărul, nu m-a suferit, din momentul în care am fost în România, alături de Adriana, a vrut să mă distrugă, să îmi strice toată imaginea. De ce? Vă zic, fiindcă nu a suportat să o vadă pe Adriana fericită și spun totul pentru că îmi pasă. Îmi pasă de Adriana”, a spus George Restivan.

Cât despre relația de iubire pe care a avut-o cu Adriana Bahmuțeanu, George Restivan susține că nu regretă faptul că a plecat din America special pentru partenera sa, că a început o viață nouă în România, însă nu are de gând să se mai întoarcă lângă jurnalistă.

”Mie, într-un fel, Adriana mi-a dat impresia că mă iubește cu adevărat. Eu așa am crezut. Că acum, încep să mă conving că poate nu-i așa cum am crezut eu și mi-a dat o iluzie… este altcegva. Însă, eu nu pot să mă întorc să am o relație, ar însemna să mă întorc să am o relație cu adversarele ei, de fapt, prietenele ei, conjunctura, așa zișii colegi. Ar însemna să intru direct în relație cu ei, și eu refuz, mai bine stau singur.

Cum să mă întorc eu acolo, când mă gândesc că în momentul în care aș reveni, trebuie să ”stau de șase” pentru relația mea. Vreau să mă înțelegeți, când am cunoscut-o pe Adriana și am intrat în relație cu ea, nu am venit cu bagaje, nici cu bagajele trecutului… Am venit doar cu lecțiile învățate din relațiile anterioare, în plus, am lăsat și America, am lăsat tot, tot ce am avut, o viață de om, am lăsat-o pe mama singură, să fiu acolo cu Blake, cu Adriana.

Să înțeleagă lumea, eu nu am plecat apoi din România că nu m-am obișnuit, că nu mi-ar fi plăcut. Greșit! Mie mi-a plăcut foarte mult România, pe Blake îl iubea lumea. Noi nu am venit ca să plecăm, dar în momentul în care sfera de influență îți canibalizează relația și se ajunge până în momentul ăla în care partenera mea, iubirea mea, ajunge să îmi fie mie adversar, atunci trebuie să știi când să te dai înpoi”, a mai spus George Restivan la ”Online Story by Cornelia Ionescu.

Adriana Bahmuțeanu și-a văzut copiii! Cum susține că a decurs întâlnirea cu Maximus și pe Eduard: „Au venit…”