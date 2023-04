George Simion, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a rememorat întâmplări petrecute în perioada în care era elev. Cum s-a făcut trecerea de la tocilar, la adolescent căutător de anturaje, puteți descoperi în rândurile de mai jos. Totodată, pentru a putea vedea discuția integrală dintre liderul AUR și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

În cadrul interviului, George Simion a menționat că a copilărit într-un sat pe lângă care trecea Râul Putna, iar din perioada de pruncie a dezvăluit că are povești similare cu lucrarea scriitorului român Ion Creangă, „Amintiri din copilărie”.

(NU RATA: „O iubesc mult!”. Cine este femeia misterioasă față de care George Simion își exprimă fățiș sentimentele de dragoste)

„Eram într-o perioadă în care căutam anturaje, pasiuni„

Podcastul poate fi urmărit integral pe canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene” .

Adrian Artene: Mama cu ce se ocupa?

George Simion: Mama și tata, economiști amândoi. Mama ținea contabilitatea mai multor firme, tata a lucrat la Banca Română de Dezvoltare, era inspector până să vină francezii. N-am copilărit la Focșani, mergeam acolo cu mătușa mea să ne ia mie și surorii mele blugi sau să ne scoată la o înghețată. Și cu tataie am mers de vreo două ori când eram mic, pentru că am copilărit la țară, într-un cadru idilic, lângă Râul Putna care trecea pe lângă satul nostru, cu niște amintiri de poveste similare cu „Amintiri din copilărie”, a lui Ion Creangă. Mi-a plăcut foarte mult, paralel cu statul la țară, la bunici, ai mei mă aduceau la București, unde făcuseră amândoi facultatea și unde lucrau și mă plimbam, erau două grădinițe în Dristor și când nu-mi plăcea la o grădiniță, voiam la cealaltă… După care, am început școala generala, clasa I, la Școala 87, actuala școală Mihai Botez, între Vitan și Dristor cumva, și Titan.

Adrian Artene: Cum era elevul George Simion?

George Simion: Premiant. Tocilar, ziceau ceilalți.

Adrian Artene: Era prezent pe scenă, la teatru, la serbare, primul care să spună poezia?

George Simion: Eram primul la învățătură, poezii am memorat câteva. M-am dus ulterior la unul dintre cele mai bune licee din București, la Colegiul Național Gheorghe Lazăr, care nu mi-a plăcut pentru că am optat pentru filologie, nici nu prea am făcut carte așa de mult. Eram într-o perioadă în care căutam anturaje, pasiuni, eram doar trei băieți în clasă și mai mult am căutat să găsesc concerte de muzică, meciuri de fotbal, alte chestii și alte anturaje.

(VEZI ȘI: George Simion s-a destăinuit, așa cum nu a mai făcut-o vreodată, la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene!)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.