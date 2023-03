Georgiana Lobonț le-a răspuns cârcotașilor! Care este, de fapt, motivul pentru care a apărut în repetate rânduri fără verighetă  

În ultima perioadă, după zvonurile legate de divorț, Georgiana Lobonț a intrat și mai mult în atenția internauților. Soțul ei a anunțat divorțul, ea a negat și a spus că totul a fost o glumă, iar acum mulți se întrebă care este adevărul din relația artistei cu Rareș Ciciovan. Faptul că recent, vedeta a fost surprinsă fără verighetă i-a pus pe fani pe gânduri, care nu au ezitat să o tragă la răspundere pe cântăreață. Acum, Georgiana Lobonț le-a răspuns cârcotașilor și le-a închis imediat gura.

O postare recentă a Georgianei Lobonț a stârnit rumoare printre internauți. Admiratorii săi au observat că în fotografia distribuită de artistă în mediul online, apare fără verighetă pe deget. Așa că mulți dintre internauți au speculat recentul scandal și au presupus imediat că, de fapt, în relația vedetei există unele probleme, iar un divorț real este aproape.

După ce a văzut vâlva creată, Georgiana Lobonț le-a răspuns cârcotașilor. Artista a subliniat, din nou, că relația ei merge foarte bine, iar motivul din spatele lipsei verighetei este unul foarte simplu. Cântăreața a mărturisit că nu purta inelul în fotografia cu pricina pentru că acesta nu se potrivea ținutei.

„Cât de minuțios se uită fanii la toate aceste detalii pe care poate nici nu le băgăm în seamă. Cred că nu se potrivea la ținuta mea. Era aurie și eu probabil atunci purtam argintiu.

Acum, mai nou încep să mă îndrept către argintiu, când vine vorba de gusturile pe care le am ca să îmi aleg ținutele și probabil tocmai de asta o și dădusem jos”, a explicat Georgiana Lobonț, potrivit WOWbiz.ro.

Adevărul despre presupusul divorț

În urmă cu doar câteva luni, Rareș Ciciovan surprindea pe toată lumea anunțând că va divorța de Georgiana Lobonț. Mai mult, bărbatul spunea că a și înaintat actele de divorț. Vestea a venit ca o bombă pentru cei interesați de subiect, Georgiana Lobonț neavând nicio reacție la spusele soțului său.

Abia după un timp, artista a ieșit cu decalrații și a clarificat situația. Cântăreața a spus că nu există niciun divorț, ca relația ei merge foarte bine și totul a fost doar o glumă a partenerului său făcută pe seama jurnaliștilor.

„Nu există nicio despărțire și așa ceva nu o să existe atâta timp cât eu exist pe lume asta și cât lucrurile sunt foarte ok între noi, nu am de ce să mă despart și nu există, în primul rând, între noi discuții despre așa ceva.

Voi l-ați auzit pe Rareș în declarațiile acelea cum vorbea? În primul rând el râde acolo, se distra ca tot omul care merge în vacanță. A mai băut ceva, s-a simțit bine. Îți dai seama că în starea aia el a luat la batjocură tot ce a povestit acolo. L-au prins într-un moment în care el se simțea foarte bine, fiind acolo cu băieții. Eu nici măcar nu am știut că a dat declarații.

Eu eram cu fata cu care eram în vacanță, la piscina de la vila noastră. Am început din senin să primesc telefoane, nu înțelegeam ce se întâmplă. Pe urmă am văzut ce era în presă. Eu nu am vrut să ies și să dau nicio declarație pentru că nu am cum să vorbesc despre o prostie. Este chiar o prostie. Asta pentru că nu există, nici nu intră în discuție așa ceva”, a declarat Georgiana Lobonț, la momentul respectiv.

