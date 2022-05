Gest de omenie! Doi adolescenți din Suceava au pedalat 15 kilometri pentru a înapoia un portofel plin cu bani, găsit pe jos

Gest de omenie din partea unor adolescenți în vârstă de 15 ani din Suceava! Filip şi Eliazar au pedalat 15 kilometri pentru a înapoia un portofel plin cu bani, găsit pe jos. Ce reacție a avut proprietarul portofelului pierdut pe drum, atunci când a reintrat în posesia lui?

Doi adolescenți din Suceava au făcut un gest de omenie față de un bărbat care și-a pierdut portofelul plin cu bani, pe drum. Cei doi tineri au găsit bunul respectiv, în timp ce se aflau în drum spre școală. După ce au terminat cursurile, cei doi și-au luat bicicletele și au pedalat 15 kilometri, până în comuna în care locuiește proprietarul portofelului.

Doi adolescenți au pedalat 15 kilometri, pentru a înapoia un portofel pierdut

Filip și Eliazar au arătat că, încă, mai există omenie. Portofelul a fost găsit pe marginea unui drum care nu era supravegheat de vreo cameră video. Cei doi s-au îndreptat imediat spre casa proprietarului care își pierduse bunul.

”L-am dus că aşa trebuie să facem, noi aşa am fost învăţaţi de acasă”, spune Filip.

Eliazar susține că portofelul conținea mulți bani: ”Ne-am gândit că poate fi supărat omul. Bani avea foarte mulţi”.

În urmă cu trei săptămâni, unul dintre adolescenți a trecut printr-o situație similară. Aceșia își pierduse portofelul, iar un străin l-a înapoiat: ”M-am gândit foarte mult, am fost stresat. M-am pus în locul omului aceluia”.

”L-am pus în buzunar bine. I-am zis lui Filip că mergem după şcoală să îl căutăm pe om”, a spus colegul său.

Ce reacție a avut proprietarul portofelului

Valentin F., proprietarul portofelului, a avut parte de o surpriză neașteptată. A rămas impresionat de faptul că cei doi adolescenți au mers 15 kilometri până în comuna Horodnicu de Jos pentru a-i înapoia portofelul: ”La amiază, mi-am dat seama că nu îl mai am. Am vrut să mă duc să îl declar la poliţie, dar nu am mai ajuns fiindcă doi copii minunaţi, mi-au lăsat portofelul”.

Mai mult decât atât, bărbatul a mers la cei doi adolescenți, acasă, pentru a-i felicita atât pe aceștia pentru gestul făcut, cât și pentru educația pe care au primit-o din partea părinților.

Cei doi adolescenți s-au întors pe jos, înapoi, pentru că roata uneia dintre biciclete s-a desumflat.

”Eu eram la servici şi m-a sunat sora mea de acasă şi mi-a spus că copilul a întârziat de la şcoală. Nu m-am aşteptat să fie chiar atât de cuminte”, a spus mama lui Filip.

”Pentru mine a fost ceva normal, nu mi s-a părut ceva … Oricum, e o faptă bună”, a mărturisit mama lui Eliazar, arată observatornews.ro.

Sursă foto: Pixabay, captură video