Gest scandalos făcut de Lino Golden. Ce a făcut cu un teanc de bancnote. Fanii sunt revoltați

Lino Golden, pe numele său adevărat Radu Cârstea, s-a născut în Braşov. Acum locuieşte în Bucureşti, iar la sfârşitul anului 2016 şi-a tatuat pe braţul stâng chipul lui Alex Velea, în semn de recunoştinţă pentru tot ajutorul pe care acesta i l-a oferit.

Dar Lino Golden obișnuiește să apară în ipostaze care declanșează polemici diverse. Teribilism sau aroganță, se întreabă fanii? Cu doar câteva ore în urmă, Lino Golden și-a luat din nou fanii prin surprindere, postând pe pagina de Instagram o fotografie care poate fi interpretată ca o mega-aroganță. În respectiva fotografie, Lino ține în mâna stângă o ”cărămidă” de bani și se preface că vorbește la telefon, având ”cărămida” la ureche.

Reacția fanilor a fost pe măsură: ”De i-ar face mai inteligenti banii pe oameni, bine ar fi😂😂”, ”Slabuuut❤️😍🤘🤘🤘🤘”, ”Așa ai ajuns ? 😂😂🤦🏻‍♀️”, ”Cocalar”, ”N ai semnal cumetre”, ”Pe vremea mea, asta se numea cocălărism, acum vad ca e ok”, Serios, de ce copiem tot ce este afara? Eu inteleg ca nu avem originalitate in nimic si luam cate un gest de „swag”, dar nici chiar asa….”, au fost câteva dintre comentariile postate de vizitatorii paginii de Instagram a lui Lino.

”Băiatul adoptiv” al lui Alex Velea

I se spune ”băiatul adoptiv” al lui Alex Velea pentru că iubitul Antoniei l-a îndrăgit, în urmă cu câțiva ani, și, de atunci, viața puștiului s-a schimbat radical. Radu Cârstea, pe numele din buletin, a devenit, la rându-i, vedetă. O vedetă îndrăgostită lulea de Andra, studenta de la UNArte care a îmbrăcat mai multe nume celebre, între care Lora, Inna, Ștefania.

În prezent, el locuieşte în Bucureşti, iar, la sfârşitul anului 2016, şi-a tatuat pe braţul stâng chipul lui Alex Velea, în semn de recunoştinţă pentru tot ajutorul pe care i l-a oferit.

”Totul a fost neașteptat. Eram acasă cu Antonia și Alex, trebuia să plec la mare cu niște prieteni și ei la fel, așa că am venit împreună. Ținuta este by Alex Velea, el m-a îmbrăcat. Am pus deja ochii pe o fată, vedeți la mine pe Instagram. I-am spus că m-am îndrăgostit de ea, dar nu vrea să mă creadă, crede că sunt altfel, dar aparențele înșală, chiar sunt un băiat de treabă”, a spus Lino Golden, în urmă cu ceva timp, despre Andra pentru CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA.

