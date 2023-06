Gestul nerușinat al Lunei Morgaciova, care l-a făcut pe Florin Dumitrescu să renunțe la ea. De ce a cedat-o la echipa lui Sorin Bontea

Ultima ediție de la Chefi la Cuțite s-a lăsat cu schimbări neașteptate. Florin Dumitrescu a făcut o alegere importantă pentru echipa lui, după câteva discuții controversate pe care le-a avut cu o concurentă. Decizia îl afectează într-o oarecare măsură pe Sorin Bontea.

Între Luna Morgaciova și Florin Dumitrescu s-au iscat anumite discuții controversate, în ediția de pe 16 mai. La acea vreme, concurenții au primit sarcina de a face preparate cu fructe vedetă. Imediat cum s-a dat startul probei, au început și tensiunile. Așa că, Luna a fost trimisă de jurat să amestece fructele, însă aceasta a spus că se simte amețită din cauza aburilor respectivului preparat. ”Pe mine m-a luat de cap de la mirosul ăsta de vin! Nu aveai cum să stai în aburii ăia și să nu simți”.

Ei bine, după ce a auzit vorbele Lunei, Florin Dumitrescu s-a enervat la culme și a răbufnit. Nici n-a stat pe gânduri și i-a răspuns pe loc: ”Nu e diferență între tine normală și luată de cap, stai liniștită!”.

”Am auzit-o cu miau-miau. Nu știu cum să reacționez, sunt conștient de faptul că oamenii pe care îi am în echipă sunt ușor diferiți. Prefer să ignor aceste ieșiri”, spunea Dumitrescu.

CITEȘTE ȘI: DE CE NU SE SUPORTĂ CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU ȘI FLORIN DUMITRESCU: „DU-TE, BĂ, DE AICI!”. CONTRE DURE ÎNTRE CEI DOI CHEFI LA ANTENA 1

Florin Dumitrescu, decizie neașteptată

În ultimul episod Chefi la Cuțite difuzat de Antena 1, Dumitrescu a folosit o amuletă, care i-a permis să schimbe un om din echipa sa cu altul de la oricare dintre adversari. Luna Morgaciova a fost trimisă la Sorin Bontea, în vreme ce în echipa gri a sosit Constantin Onuț, unul dintre cei mai importanți oameni de la echipa roșie. Cauza adevărată a despărțirii de Luna Morgaciova a fost gestul concurentei de dinainte de schimb.

CITEȘTE ȘI: NOAPTEA ÎN CARE SORIN BONTEA LE-A DAT LOVITURA DECISIVĂ COLEGILOR DE LA „CHEFI LA CUȚITE”. CUM ȘI-A ÎNTĂRIT ECHIPA DATORITĂ UNEI AMULETE

Cine a părăsit Chefi la Cuțite

În ultima ediție Chefi la Cuțite difuzată la Antena 1, Iulia Istrate a fost eliminată. Cu greu și-a stăpânit lacrimile în fața celor trei jurați, dar și a colegilor ei. Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu s-au arătat dezamăgiți de preparatul ei. Concurenta consideră că a făcut o alegere greșită, alegând o variantă nepotrivită pentru ea.

„Știu că nu mi-a ieșit. Am greșit. Am făcut alegerea greșită. Mi-e ciudă pe mine de îmi vine să mă iau de cap! Am ales varianta care m-a dus în cap. M-am sucit pe ultima sută”, a ținut să spună tânăra, foarte supărată în urma eliminării ei.

La sfârșitul episodului din 31 mai 2023, camerele au surprins momentul în care Cătălin Scărlătescu a purtat o discuție cu echipa lui, după elliminarea Iuliei Istrate. „Mi s-a rupt inima când am văzut-o”, a spus George Popescu.