Gestul polițistului Mirel din București s-a viralizat instant! Cum a ajutat un copil de 3 ani, în timp ce mama lui agoniza

Un incident care s-a petrecut la metroul din București l-a avut ca erou pe Mirel, un polițist care nu a putut sta nepăsător în fața durerii unei mame, dar și a nedumeririi copilului ei de trei anișori. Imaginea s-a viralizat rapid pe Facebook și zeci de oameni l-au aplaudat virtual și l-au complimentat pentru gest.

O femeie gravidă în 34 de săptămâni a avut parte de momente cumplite în Pasajul Unirii. Aceasta era însoțită de băiețelul ei în vârstă de 3 ani, care nu prea înțelegea ce s-a întâmplat cu mama lui. Femeia a fost surprinsă de contracții puternice și s-a prăbușit din cauza durerilor.

Micuțul, speriat de scena la care a fost martor, a început să se agite și să ceară să fie ținut numai în brațe. Era într-o stare evidentă de panică, în timp ce își privea mama cum agoniza în urma contracțiilor. Trecătorii au alertat poliția și ambulanța, care au reușit să ajute femeia însărcinată.

Gestul polițistului Mirel din București

Dar eroul poveștii pe care noi o relatăm acum este agentul de poliție Mirel. Bărbatul, posesorul unui vizibil instinct patern, s-a oferit să aibă el grijă de micuțul de 3 ani pentru a îl calma, dar și pentru a lăsa paramedicii să aibă grijă cum se cuvine de femeia ce suferea contracții.

Tată și el a doi copii, agentul Mirel a început să îl calmeze pe micuț și să îi distragă atenția cu ajutorul telefonului mobil. Imaginea publicată de Poliția Capitalei pe contul lor oficial de Facebook a adunat peste 45.000 de like-uri, peste 3.000 de comentarii și 1.400 de distribuiri.

„Un trecător ne-a trimis această fotografie și ne-a informat despre un moment de omenie ce a avut loc în pasajul Unirii. O femeie, însărcinată în 34 de săptămâni, a căzut la pământ, din cauza contracțiilor puternice. Lângă ea se afla copilul ei de aproximativ 3 ani, speriat și agitat, care nu înțelegea durerea prin care trecea mama și voia doar să fie ținut în brațe. Colegii noștri au intervenit imediat pentru a-i acorda sprijin și până la sosirea ambulanței, Mirel l-a luat pe cel mic în brațe. Fiind el însuși tată a doi copii mici, a știut exact cum să procedeze. I-a vorbit calm, l-a liniștit și a început să se joace cu el și să-l distragă de la durerea mamei. Gestul lui simplu, dar profund uman i-a oferit micuțului siguranța de care avea nevoie. Copilașul s-a liniștit atât de tare, încât l-a îmbrățișat pe Mirel cu toată puterea și a rămas în brațele lui până la sosirea bunicii. Datorită colegului nostru Mirel, mama a putut să se odihnească și ulterior să primească asistența medicală necesară. Acesta nu a fost doar un act de serviciu, ci o dovadă că dincolo de uniformă, sunt oameni. Oameni care știu că, într-un moment de criză, siguranța și liniștea unui copil pot schimba totul. Felicitări Mirel și tuturor colegilor care ne arată că uniforma acoperă, de fapt, inimi mari”, este povestea eroului care ne redă puțină încredere în autoritățile române, dar și în spiritul civic.

