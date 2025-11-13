Stefano și Ștefania Sandu, doi frați români, au dat lovitura în Italia: „Suntem mândri să reprezentăm comunitatea românească”

Stefano (24 de ani) și Stefania Sandu (21 de ani) sunt doi frați născuți la Mathi, în provincia Torino. Cei doi provin din părinți români, care au ajuns în Italia în anul 1997. Aceștia au depus aceeași promisiune: să poarte cu onoare și respect uniforma Armatei Carabinierilor.

Cei doi au pătruns cu succes în rândurile forțelor de ordine, iar povestea lor a ajuns un exemplu de integrare, devotament și recunoștință.

Stefano și Ștefania Sandu, doi frați români, au dat lovitura în Italia

Stefano și Ștefania au fost crescuți într-un cartier „unde viața nu e prea ușoară”, după cum au spus chiar ei. Aceștia au mărturisit că și-au descoperit pasiunea si dorința datoriei și solidarității, ca răspuns la o situație dificilă.

„Este o emoție să o am pe sora mea colegă, mai ales acum, când suntem și mai apropiați, în comandamentul provincial de la Varese. Este o onoare să purtăm această uniformă împreună, să luptăm împreună în fiecare provocare care ne așteaptă în anii următori.Și este o onoare și pentru părinții noștri, care ne-au învățat să credem în valorile pe care acum le reprezentăm”, a declarat Stefano, vizibil emoționat.

Ștefania, la rândul ei, își leagă visul de chemarea către uniforma de carabinier. Ștefania este o tânără ambițioasă și hotărâtă, inspirată de dorința de a proteja și de a face dreptate.

„Am avut mereu visul să intru în forțele de ordine, dar, crescând, am înțeles că Arma Carabinierilor era cea care îmi reflecta cel mai bine felul de a fi. Vorbind în familie, am descoperit că și fratele meu simțea aceeași chemare. Așa am decis să parcurgem împreună acest drum — lung sau, mai bine zis, mic, dar important.

Am dat concursul, apoi am făcut cursul și acum suntem aici. Chiar dacă suntem repartizați în provincii diferite, rămânem mereu apropiați. Este o onoare pentru amândoi și, mai ales, pentru părinții noștri”, a spus tânăra.

Pentru cei doi frați, uniforma nu reprezintă doar o carieră, ci și un semn de recunoștință față de Italia, țara care le-a găzduit familia acum aproape trei decenii.

„Fiind de origine română suntem mândri să reprezentăm comunitatea românească și să onorăm țara pe care am ales să o servim cu onoare și disciplină”, a afirmat Stefano într-un video publicat de Rete55.

