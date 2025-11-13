Acasă » Știri » Stefano și Ștefania Sandu, doi frați români, au dat lovitura în Italia: „Suntem mândri să reprezentăm comunitatea românească”

Stefano și Ștefania Sandu, doi frați români, au dat lovitura în Italia: „Suntem mândri să reprezentăm comunitatea românească”

De: Mirela Loșniță 13/11/2025 | 13:22
Stefano și Ștefania Sandu, doi frați români, au dat lovitura în Italia: „Suntem mândri să reprezentăm comunitatea românească”
Sursă foto: Captură Video

Stefano (24 de ani) și Stefania Sandu (21 de ani) sunt doi frați născuți la Mathi, în provincia Torino. Cei doi provin din părinți români, care au ajuns în Italia în anul 1997. Aceștia au depus aceeași promisiune: să poarte cu onoare și respect uniforma Armatei Carabinierilor.

Cei doi au pătruns cu succes în rândurile forțelor de ordine, iar povestea lor a ajuns un exemplu de integrare, devotament și recunoștință.

Stefano și Ștefania Sandu, doi frați români, au dat lovitura în Italia

Stefano și Ștefania au fost crescuți într-un cartier „unde viața nu e prea ușoară”, după cum au spus chiar ei. Aceștia au mărturisit că și-au descoperit pasiunea si dorința datoriei și solidarității, ca răspuns la o situație dificilă.

„Este o emoție să o am pe sora mea colegă, mai ales acum, când suntem și mai apropiați, în comandamentul provincial de la Varese. Este o onoare să purtăm această uniformă împreună, să luptăm împreună în fiecare provocare care ne așteaptă în anii următori.Și este o onoare și pentru părinții noștri, care ne-au învățat să credem în valorile pe care acum le reprezentăm”, a declarat Stefano, vizibil emoționat.

Ștefania, la rândul ei, își leagă visul de chemarea către uniforma de carabinier. Ștefania este o tânără ambițioasă și hotărâtă, inspirată de dorința de a proteja și de a face dreptate.

Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că au câștigat Asia Express 2025, de fapt
Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

„Am avut mereu visul să intru în forțele de ordine, dar, crescând, am înțeles că Arma Carabinierilor era cea care îmi reflecta cel mai bine felul de a fi. Vorbind în familie, am descoperit că și fratele meu simțea aceeași chemare. Așa am decis să parcurgem împreună acest drum — lung sau, mai bine zis, mic, dar important.
Am dat concursul, apoi am făcut cursul și acum suntem aici. Chiar dacă suntem repartizați în provincii diferite, rămânem mereu apropiați. Este o onoare pentru amândoi și, mai ales, pentru părinții noștri”, a spus tânăra.

Pentru cei doi frați, uniforma nu reprezintă doar o carieră, ci și un semn de recunoștință față de Italia, țara care le-a găzduit familia acum aproape trei decenii.

„Fiind de origine română suntem mândri să reprezentăm comunitatea românească și să onorăm țara pe care am ales să o servim cu onoare și disciplină”, a afirmat Stefano într-un video publicat de Rete55.

Cerșetorul român care i-a uimit pe polițiștii italieni! Câți bani au găsit carabinierii în buzunarul său

Ștefan Popa a devenit erou în Italia. A salvat o femeie din flăcări

Tags:
Iți recomandăm
Când se joacă România-Bosnia, din preliminariile CM 2026? Cine transmite la TV
Știri
Când se joacă România-Bosnia, din preliminariile CM 2026? Cine transmite la TV
Dieta ”minune” a Ginei Pistol! Cum a slăbit miraculos, până a ajuns la 53 kg
Știri
Dieta ”minune” a Ginei Pistol! Cum a slăbit miraculos, până a ajuns la 53 kg
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
Mediafax
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament”...
Ce a făcut acest livrator nepalez din România, după 14 ore consecutive de muncă
Gandul.ro
Ce a făcut acest livrator nepalez din România, după 14 ore consecutive de...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul computerului
Adevarul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac...
Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi și îngropați în deşertul din Dubai
Digi24
Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi...
Câți români din mediul rural ar vota cu AUR și PSD, dacă duminica viitoare ar fi alegeri (Barometru)
Mediafax
Câți români din mediul rural ar vota cu AUR și PSD, dacă duminica...
Parteneri
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
Click.ro
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el,...
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de atenția tuturor: „Este mascota școlii”
Digi 24
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de...
Culisele negocierilor de la Cotroceni privind pensiile speciale. De ce s-a ajuns la blocaj și ce au propus magistrații
Digi24
Culisele negocierilor de la Cotroceni privind pensiile speciale. De ce s-a ajuns la blocaj și...
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
go4it.ro
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Ce a făcut acest livrator nepalez din România, după 14 ore consecutive de muncă
Gandul.ro
Ce a făcut acest livrator nepalez din România, după 14 ore consecutive de muncă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Când se joacă România-Bosnia, din preliminariile CM 2026? Cine transmite la TV
Când se joacă România-Bosnia, din preliminariile CM 2026? Cine transmite la TV
Dieta ”minune” a Ginei Pistol! Cum a slăbit miraculos, până a ajuns la 53 kg
Dieta ”minune” a Ginei Pistol! Cum a slăbit miraculos, până a ajuns la 53 kg
Faceți loc, faceți loc, Rapid e pe primul loc! „EXCLUSIV RAPID” cu Dina Grameni e astăzi, ...
Faceți loc, faceți loc, Rapid e pe primul loc! „EXCLUSIV RAPID” cu Dina Grameni e astăzi, de la ora 18:30, LIVE pe YouTube – ProSport! 
Cum a aniversat Vlăduța Lupău 6 ani de relație cu Adrian Rus: ”Nu fiți invidioși”
Cum a aniversat Vlăduța Lupău 6 ani de relație cu Adrian Rus: ”Nu fiți invidioși”
Legislație nouă pentru pensia de handicap! Ghidul complet al gradelor și afecțiunilor în 2025
Legislație nouă pentru pensia de handicap! Ghidul complet al gradelor și afecțiunilor în 2025
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de ...
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de 1,5 milioane €: “Am venit și cu bani de acasă”
Vezi toate știrile
×