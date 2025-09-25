Ștefan Popa a devenit erou în Italia. A salvat o femeie din flăcări

Adrian Ștefan Popa, un român în vârstă de 21 de ani, a devenit erou după ce a salvat o femeie dintr-un incendiu puternic. Incidentul a avut loc pe data de 29 august 2025, în apropiere de Legnago, în timp ce tânărul se întorcea spre localitatea Montagnana, după o petrecere cu prietenii.

Tânărul de 21 de ani este stabilit în provincia Padova și visează să devină pompier, dar întâmpină obstacolul birocrației legate de cetățenie. Recent, băiatul a salvat o femeie din flăcări în timp ce se întorcea acasă după o seară petrecută cu prietenii.

Cum a început totul

Fără să stea pe gânduri, Adrian a intervenit rapid pentru a o scoate pe femeie din flăcări. Băiatul a povestit că era pe stradă și dintr-o dată a auzit o fata care țipa și un băiat care alerga disperat după ajutor. A știut, din start, că este momentul să intervină și a făcut-o fără să clipească.

„Totul s-a întâmplat foarte repede. Eram pe stradă cu prietenii, vorbeam, când am auzit o fată țipând și am văzut un băiat alergând înainte și înapoi. Am înțeles imediat că se întâmplase ceva grav, dar nu reușeam să înțeleg ce spunea. Apoi mi-am dat seama că izbucnise un incendiu. Atunci am sunat la Carabinieri, care erau opriți acolo aproape. În timp ce unii băieți ajutau echipele de salvare care tocmai sosiseră, eu am observat că o doamnă rămăsese blocată în casă. În acel moment nu m-am gândit la pericol, am urcat pe scară, am intrat în casă și am luat-o cu grijă pentru că avea mai multe arsuri. Nu m-am gândit la nimic, doar la a ajuta acea persoană. M-a ajutat sportul pe care îl practic, parkour-ul, care constă în a sări de la înălțimi mari și a te cățăra cu mâinile goale pe clădiri. Așa am urcat rapid și am sărit balconul fără probleme”, a spus tânărul pentru Corriere del Veneto.

În urma acestei situații, tânărul își dorește din ce în ce mai mult să își urmeze visul și să devină pompier. Cu toate acestea el se confruntă cu un impediment birocratic. Nu poate participa la concursurile pentru angajarea în serviciile de pompieri deoarece nu este cetățean italian.

„În acest moment nu mă pot înscrie la concurs pentru că nu am încă cetăţenia italiană. Am făcut deja cerere, dar mi-au spus că termenele sunt foarte lungi, ar putea dura şi trei ani. Birocraţia pentru obţinerea cetăţeniei este foarte complexă, documentele de prezentat sunt multe şi de fiecare dată când le depun la ghişee se mai adaugă altele noi. E mai greu decât să mă caţăr pe clădiri cu mâinile goale, dar nu mă dau bătut pentru că orice mi-am propus să realizez, am făcut cu muncă şi efort şi am atins deja multe succese în ciuda tinereţii mele”, a mai spus tânărul.

Deși a dat dovadă de curaj, gestul său nu a trecut neobservat și a primit numeroase felicitări, iar autoritățile din Legnano a propus și acordarea unei recunoașteri pentru fapta sa.

„Am primit multe laude şi primarul din Legnano a propus o diplomă. Mi s-a spus, de asemenea, că în urma acestui gest, ar putea accelera procedurile pentru acordarea cetăţeniei”.

Declarația halucinantă a unui român prins în incendiul din Antalya! Nu i-a venit să creadă ce vede: „Toți cu…”