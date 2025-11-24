Acasă » Știri » Gestul sfâșietor făcut de mama Sarei, fetița de 2 ani moartă la o clinică stomatologică. S-a întâmplat după ce micuța a fost condusă pe ultimul drum

Gestul sfâșietor făcut de mama Sarei, fetița de 2 ani moartă la o clinică stomatologică. S-a întâmplat după ce micuța a fost condusă pe ultimul drum

De: Denisa Iordache 24/11/2025 | 19:55
Gestul sfâșietor făcut de mama Sarei, fetița de 2 ani moartă la o clinică stomatologică. S-a întâmplat după ce micuța a fost condusă pe ultimul drum
Sursa foto: Social media

Cazul Sarei, fetița în vârstă de doar 2 ani care s-a stins din viață după o vizită la medicul stomatolog, a stârnit revoltă în toată țara. Părinții nu își pot reveni din șocul că s-au dus să își trateze copilul și au suferit cea mai mare pierdere din viața lor. Mama micuței a făcut un gest sfâșietor!

Miercuri, 13 noiembrie 2025, s-a petrecut tragedia care a stârnit revoltă în toată țara. Sara, o fetiță de doar 2 ani adusă de părinții ei la stomatolog, a murit după ce i s-a administrat o anestezie totală. La 20 de minute de la sedare, copila a suferit primul stop cardio-respirator, urmat de alte două. În ciuda manevrelor de resuscitare, inima micuței a cedat.

Gestul sfâșietor făcut de mama Sarei

Mama Sarei, răpusă de durere, și-a schimbat fotografia de profil. Femeia a postat o fotografie cu micuța Sara în timp ce zâmbea și se bucura de viață, ca orice copil de vârsta ei.

Clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani a fost închisă. În urma inspecției realizate, au fost aplicate amenzi în valoare de 100.000 de lei, iar Ministerul a anunțat că va sesiza Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Surse judiciare susțin că este posibil ca imaginile video din momentul tragediei să fi fost șterse. Mama fetei susține că a auzit cum doctorele au sunat pe cineva, din cabinetul cu pricina, și au cerut ca „băiatul care se ocupă cu imaginile video să vină cât mai repede.” Această mărturisire a fost făcută de mama îndoliată procurorilor responsabili de caz.

Primăria unui mic oraș din România a cumpărat o TOALETĂ publică la preț de apartament. Localnicii sunt revoltați
Primăria unui mic oraș din România a cumpărat o TOALETĂ publică la preț...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

După controlul organelor de stat a ieșit la iveală și faptul că această clinică nu avea toate actele necesare. Spațiile de la parterul locației funcționau fără autorizație, iar dosarul depus în luna mai 2025 pentru a intra în legalitate nu avea toate actele cerute de stat, potrivit DSP. Tot ei susțin că nici la ora actuală nu s-a încercat depunerea tuturor actelor corecte și necesare.

CITEȘTE ȘI:

Ministerul Sănătății, acuzat de indiferență după decesul Sarei! S-au cerut măsuri urgente

Motivul real pentru care niciun părinte nu a stat cu Sara în timpul anesteziei. Ce spune tatăl fetiței

 

Tags:
Iți recomandăm
Motivul real pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de 13 ori. A spus-o în direct, la TV!
Știri
Motivul real pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de 13 ori. A spus-o în direct, la TV!
Mama lui Alex, tânărul de 38 de ani care a murit după ce a căzut de la etajul unui hotel, face dezvăluiri despre tragedie: ”Nu s-a sunat la Poliție, așa cum cere regulamentul”
Știri
Mama lui Alex, tânărul de 38 de ani care a murit după ce a căzut de la etajul…
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
Mediafax
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun...
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt nativii norocoși
Gandul.ro
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre platforme, dar și despre psihicul uman
Adevarul
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre...
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de...
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Mediafax
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Parteneri
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont pentru a slăbi: „Nu țin dietă” La ce aliment a renunțat de tot?
Click.ro
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine
Digi24
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de...
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi disponibil pe dispozitivele cu Snapdragon
go4it.ro
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi...
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt nativii norocoși
Gandul.ro
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt nativii norocoși
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Motivul real pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de 13 ori. A spus-o în direct, la TV!
Motivul real pentru care Nicolae Guță și-a operat nasul de 13 ori. A spus-o în direct, la TV!
Mama lui Alex, tânărul de 38 de ani care a murit după ce a căzut de la etajul unui hotel, face dezvăluiri ...
Mama lui Alex, tânărul de 38 de ani care a murit după ce a căzut de la etajul unui hotel, face dezvăluiri despre tragedie: ”Nu s-a sunat la Poliție, așa cum cere regulamentul”
Fiul lui Tudorel Toader, acuzat de șantaj și hărțuire! Prima reacție a fostului ministru al Justiției: ...
Fiul lui Tudorel Toader, acuzat de șantaj și hărțuire! Prima reacție a fostului ministru al Justiției: ”E josnic!”
Horoscop 25 noiembrie 2025. Zodia care primește o veste neașteptată
Horoscop 25 noiembrie 2025. Zodia care primește o veste neașteptată
Facturi mai mari pentru românii care locuiesc la bloc. Taxă majorată cu 62%
Facturi mai mari pentru românii care locuiesc la bloc. Taxă majorată cu 62%
Primele cuvinte pe care Shakira le-a rostit în limba română. Filmarea cu celebra artistă a devenit ...
Primele cuvinte pe care Shakira le-a rostit în limba română. Filmarea cu celebra artistă a devenit virală!
Vezi toate știrile
×