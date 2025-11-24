Gestul sfâșietor făcut de mama Sarei, fetița de 2 ani moartă la o clinică stomatologică. S-a întâmplat după ce micuța a fost condusă pe ultimul drum

Cazul Sarei, fetița în vârstă de doar 2 ani care s-a stins din viață după o vizită la medicul stomatolog, a stârnit revoltă în toată țara. Părinții nu își pot reveni din șocul că s-au dus să își trateze copilul și au suferit cea mai mare pierdere din viața lor. Mama micuței a făcut un gest sfâșietor!

Miercuri, 13 noiembrie 2025, s-a petrecut tragedia care a stârnit revoltă în toată țara. Sara, o fetiță de doar 2 ani adusă de părinții ei la stomatolog, a murit după ce i s-a administrat o anestezie totală. La 20 de minute de la sedare, copila a suferit primul stop cardio-respirator, urmat de alte două. În ciuda manevrelor de resuscitare, inima micuței a cedat.

Gestul sfâșietor făcut de mama Sarei

Mama Sarei, răpusă de durere, și-a schimbat fotografia de profil. Femeia a postat o fotografie cu micuța Sara în timp ce zâmbea și se bucura de viață, ca orice copil de vârsta ei.

Clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani a fost închisă. În urma inspecției realizate, au fost aplicate amenzi în valoare de 100.000 de lei, iar Ministerul a anunțat că va sesiza Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Surse judiciare susțin că este posibil ca imaginile video din momentul tragediei să fi fost șterse. Mama fetei susține că a auzit cum doctorele au sunat pe cineva, din cabinetul cu pricina, și au cerut ca „băiatul care se ocupă cu imaginile video să vină cât mai repede.” Această mărturisire a fost făcută de mama îndoliată procurorilor responsabili de caz.

După controlul organelor de stat a ieșit la iveală și faptul că această clinică nu avea toate actele necesare. Spațiile de la parterul locației funcționau fără autorizație, iar dosarul depus în luna mai 2025 pentru a intra în legalitate nu avea toate actele cerute de stat, potrivit DSP. Tot ei susțin că nici la ora actuală nu s-a încercat depunerea tuturor actelor corecte și necesare.

